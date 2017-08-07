Граждане Нигерии отмывали деньги через Литовскую почту

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BNS
понедельник, 7 августа 2017 г. 15:02
Проживающие в Литве граждане Нигерии отмывали деньги через государственную почтовую компанию Lietuvos pastas, глава которой Лина Миндярене в прошлую пятницу была уволена со своей должности, подтвердила BNS Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).
© DELFI / Karolina Pansevič

Представитель СРФП Рута Андрюшкайте подтвердила, что начатое весной этого года досудебное расследование об отмывании денег гражданами Нигерии связано с Lietuvos pastas. По ее словам, не следует исключать, что они могли обналичивать деньги благодаря недастаточному контролю в этой области со стороны почтовой компании.

"Не следует исключать, что полученные в результате незаконной деятельности средства обналичивались в отделениях Lietuvos pastas благодаря вероятно слабой системе мер по предупреждению отмывания денег. О проводимом досудебном расследовании относительно африканских граждан было поставлено в известность правление Lietuvos pastas", - сказала BNS Р. Андрюшкайте.

По ее словам, есть подозрения, что при помощи поддельных личных документов граждан африканских государств часть денег была обналичена в подразделениях Lietuvos pastas.

В мае СФРП сообщила, что проводит досудебное расследование относительно обучающихся в одном из университетов Каунаса граждан Нигерии, которые подозреваются в том, что обналичивали полученные денежные переводы по поддельным документам. Общая сумма полученных ими переводов составила около 1,5 млн. евро.

Тогда СРФП не сообщала, через какое учреждение производилось обналичивание денег.

Глава обладающей лицензией учреждения электронных денег Lietuvos pastas Л. Миндярене в пятницу была освобождена от должности. Решение принято на основании проверки центробанка и заключений расследования СРФП.

Ни Министерство транспорта и коммуникаций, ни Центробанк Литвы официально не сообщают, как конкретно не была обеспечена превенция отмывания денег.

BNS
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