Готовят реформу пенсионных фондов: будут ли брать пример с Польши

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ru.DELFI.lt
среда, 5 апреля 2017 г. 08:24
Литва – не единственное государство, которое вслух заговорило о том, что пенсионные фонды второй ступени не дают никакой пользы. Соседняя Польша – также занялась пенсионной реформой, чтобы исправить неверные решения.
© Corbis

Пока представители литовской власти говорят, что конкретную информацию жители о пенсионной реформе получат не раньше конца мая.

Летом прошлого года Польша сообщила, что намерена делать с системой пенсионного накопления. Bloomberg сообщал, что подобной реформы в стране не было с 1999 года. Сообщается о решении властей разрушить систему частных пенсионных фондов, поскольку она неэффективна.

Часть средств таких фондов планируют перевести в инвестиционные, а около 25% средств в государственный Фонд демографических резервов.

Также сообщалось, что полякам предложили инициативы, которые побудят жителей инвестировать в получение больших доходов на пенсии. План подготовят в течение 2017 г. Новая пенсионная система в Польша начнет действовать с 2018 года.

В Литве новая власть намерена пересмотреть пенсионные фонды второй ступени. Пока ничего конкретного не говорят.

"У меня в голове есть идея, ее сейчас сравнивают с идеями и видением других людей. Сейчас подробно ничего комментировать не могу, пока нет договоренности с представителями других ведомств и участниками финансовых рисков, не вижу возможности и необходимости. Это предварительные данные, они могут не осуществиться", – сказал председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас.

Он сказал, что конкретные данные появятся примерно в конце мая. Он сказал, что в мае в Литву приедут эксперты по пенсиям из Организации экономического сотрудничества и развития, с которыми будут консультироваться и обмениваться мнениями.

"Я думаю, люди должны откладывать больше, а те, у которых нет такой возможности, должны получить возможность безо всякого насилия вернуться в "Содру" со всеми накопленными деньгами", – сказал Якелюнас.

На вопрос о помощи государства при накоплении в фонды второй ступени aпо модели 2+2+2, Якелюнас сказал, что этот вопрос также обсуждается.

"Думаю, участие государства должно сохраниться. Только, конечно, в каком объеме и по какому принципу, это надо обосновать", – сказал собеседник.

Глава Литовских инвестиционных и пенсионных фондов Шарунас Рузгис, возвращаясь к примеру Польши, заметил, что как Литва, так и соседняя страна решают тот же вопрос: что менять, чтобы пенсионная система была действенной. Рузгис склонен считать реформу в Польше "национализацией".

Говоря о планах Польши в связи с пенсионной реформой, собеседник упомянул, что в Литве накопления из фондов второй ступени в "Содру" перевести невозможно по юридическим причинам.

"Конституционный суд признал эти накопления личным имуществом человека. Польша несколько лет назад перевела часть средств из частных фондов в государственное страховое ведомство. Однако Верховный суд Польши признал, что средства государственного страхового ведомства принадлежат государству. После этого средства из фондов второй ступени перевели в государственное ведомство. В Литве иной юридический прецедент", – считает собеседник.

Советник главы Соцмина профессор Ромас Лазутка также подтвердил, что накопленные в фондах второй ступени средства не могут в принудительном порядке перевести в "Содру".

"Когда создавалась пенсионная система второй ступени, эти деньги сознательно отделили от управляющих пенсионными фондами, чтобы защитить их от возможного банкротства компании, в законе подчеркивают, что это собственность человека, откладывающего средства на пенсию. Сейчас никто без согласия человека не может взять эти деньги, иначе человек обратится в суд", – сказал Лазутка.

Представитель банка SEB Гедиминас Милешка сказал, что государство должно найти модель, которая побудит жителей откладывать средства на пенсию так, чтобы накопленная сумма имела большое значение.

"Надо стремится к тому, чтобы сегодня больше людей пользовалось разными ступенями, чтобы пенсия в старости поступала больше, чем из одного источника.

Это значит, что человек получал бы не только выплаты из "Содры", которые зависят от соотношения числа пенсионеров и получателей пенсий, но и выплаты из фондов второй-третьей ступени, или выплаты по инвестиционному страхованию. Такая практика применяется в развитых странах и помогает решать проблемы, вызванные демографией", – сказал специалист.

Представитель банка SEB также сказал, что важна стабильность пенсионной системы, важно, не менять без конца законы о пенсиях.

По подсчетам Милешки, с 2004 г., когда началось осуществление пенсионной реформы, связанные с ней законы меняли 24 раза. По его словам, стабильности в этой сфере Литва могла бы поучиться у Латвии и Эстонии.

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