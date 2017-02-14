Государство встало на борьбу с газовым магнатом Стонисом

 (2)
ru.DELFI.lt
вторник, 14 февраля 2017 г. 08:50
Известный литовский предприниматель Римандас Стонис попался на нелегальном строительстве. Его компания Žiežmarių gėlės построила, как выяснилось, четыре нелегальных теплицы, а часть их находится на государственной земле. Из-за этих построек придется ввязаться в судебные тяжбы.
R. Stonio įmonė "Žiežmarių gėlės"
© DELFI montažas

Стонис является главным акционером компании Dujotekana, которая занимается продажами газа. Ему принадлежит и компания Žiežmarių gėlės. Единственный акционер этой компании - Etelipsus, а ее единственный акционер тот же Стонис.

Директор компании Žiežmarių gėlės - социал-демократ, политический деятель Кайшядорского района, Марюс Муйжиникас. Директором по продажам компании Žiežmarių gėlės является супруга политика Милда Муйжиникене. Жены Стониса и Муйжиникаса - сестры.

DELFI уже писал, что Государственная инспекция по планированию территорий и строительству больше 6 месяцев назад установила, что 4 теплицы компании построены нелегально, а их часть попала на государственную землю и территорию культурного наследия.

Компанию обязали снести незаконные постройки в течение 6 месяцев. Потом этот срок еще продлили на два месяца, но распоряжение инспекции не было выполнено. "Каунасский отдел инспекции готовит обращение в суд", - информировала DELFI представитель инспекции Вида Алюконене. Однако, как оказалось, компания первая обратилась в суд.

"Компания считает, что теплицы оценили неправильно, поэтому мы обратились в суд, чтобы он разъяснил, какие теплицы считаются временными постройками, а для строительства каких нужны разрешения. Когда будет постановление суда, станет яснее", - писал Муйжиникас, отметив, что компания намерена выкупить государственную землю, на которой оказались теплицы его компании.

ГИПТС готовит обращение в суд в связи с тем, что компания не выполнила ее распоряжение и не снесла нелегальные постройки.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Литве скоро откажутся от бумажных рецептов

В Литве скоро откажутся от бумажных рецептов
Все больше услуг переносят в интернет, перемены планируют и в сфере здравоохранения. С 2018 года планируют полностью перейти к электронным рецептам, бумажных рецептов в Литве практически не останется.

Государство встало на борьбу с газовым магнатом Стонисом (2)

R. Stonio įmonė Žiežmarių gėlės
Известный литовский предприниматель Римандас Стонис попался на нелегальном строительстве. Его компания Žiežmarių gėlės построила, как выяснилось, четыре нелегальных теплицы, а часть их находится на государственной земле. Из-за этих построек придется ввязаться в судебные тяжбы.

Родители, ухаживающие за больными детьми, сталкиваются с проблемой

Родители, ухаживающие за больными детьми, сталкиваются с проблемой
В редакцию DELFI обратился читатель Паулюс Ч. с вопросом, что делать родителям, если их ребенок более больше двух недель, а оставить дома одного его нельзя, поскольку он нуждается в уходе. В холодный сезон этот вопрос актуален для многих.

Какое количество жителей Литвы ездит за покупками Польшу (23)

Какое количество жителей Литвы ездит за покупками Польшу
Автомобили с литовскими номерами у торговых центров на востоке Польши - не исключение, а повседневность.

Командующий литовской армии успокаивает в связи с учениями "Запад-2017" (46)

Командующий литовской армии успокаивает в связи с учениями Запад-2017
Армия Литвы и разведка уделят повышенное внимание планируемым на осень российско-белорусским учениям "Запад-2017" и у общества нет основания для преждевременного беспокойства в связи этим маневрами, говорит командующий литовской армией, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас.
Facebook друзья
Rambler's Top100