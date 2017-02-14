Государство встало на борьбу с газовым магнатом Стонисом

Известный литовский предприниматель Римандас Стонис попался на нелегальном строительстве. Его компания Žiežmarių gėlės построила, как выяснилось, четыре нелегальных теплицы, а часть их находится на государственной земле. Из-за этих построек придется ввязаться в судебные тяжбы.

Стонис является главным акционером компании Dujotekana, которая занимается продажами газа. Ему принадлежит и компания Žiežmarių gėlės. Единственный акционер этой компании - Etelipsus, а ее единственный акционер тот же Стонис.

Директор компании Žiežmarių gėlės - социал-демократ, политический деятель Кайшядорского района, Марюс Муйжиникас. Директором по продажам компании Žiežmarių gėlės является супруга политика Милда Муйжиникене. Жены Стониса и Муйжиникаса - сестры.

DELFI уже писал, что Государственная инспекция по планированию территорий и строительству больше 6 месяцев назад установила, что 4 теплицы компании построены нелегально, а их часть попала на государственную землю и территорию культурного наследия.

Компанию обязали снести незаконные постройки в течение 6 месяцев. Потом этот срок еще продлили на два месяца, но распоряжение инспекции не было выполнено. "Каунасский отдел инспекции готовит обращение в суд", - информировала DELFI представитель инспекции Вида Алюконене. Однако, как оказалось, компания первая обратилась в суд.

"Компания считает, что теплицы оценили неправильно, поэтому мы обратились в суд, чтобы он разъяснил, какие теплицы считаются временными постройками, а для строительства каких нужны разрешения. Когда будет постановление суда, станет яснее", - писал Муйжиникас, отметив, что компания намерена выкупить государственную землю, на которой оказались теплицы его компании.

ГИПТС готовит обращение в суд в связи с тем, что компания не выполнила ее распоряжение и не снесла нелегальные постройки.