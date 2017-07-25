Государство капитулировало перед влиятельными предпринимателями

Представители бизнес элиты, обосновавшиеся в Веркяйском региональном парке, в Гульбинайском квартале, нашли способ, как обойти закон. Забор и баня на государственной земле – нарушения, которые простым смертным стоят очень дорого. Однако Государственная служба лесов вместо того, чтобы наказать нарушителей, расшаркивается перед ними: из документов лес внезапно пропал, никаких нарушений не найдено.

Лес около Гульбинайского озера стал настоящей занозой для предпринимателей, которые построили в парковой зоне квартал жилых домов. У самого озера недавно была построена большая баня. В защитной зоне таких построек не должно быть. Но бизнесменов ограничения не остановили. Они указали, что баня в том месте появилась в 1976 году, и это указано в Реестре недвижимого имущества. В то время баня принадлежала пионерскому лагерю.

После расследования, проведенного журналистами DELFI, выяснилось, что баню реконструируют в государственном лесу, где строительство запрещено. Также выяснили, что в некоторых местах квартала забор стоит на государственной земле. Это по закону о лесе также запрещается. Тогдашний министр охраны окружающей среды Кястутис Трячёкас обязал руководство Государственной службы лесов (ГСЛ) предпринять все необходимое для того, чтобы устранить нарушения.

Однако к концу срока полномочий Трячёкаса начались странные вещи. ГСЛ внесла коррективы в документы и изменила назначение земли. Лес перестал быть лесом. Значит – забор и баня стали легальными постройками, а у жителей Вильнюса не осталось надежды попасть на рекреационную территорию парка, куда по закону они могли приезжать.

Почему было решено изменить назначение земли и так скрыть грубые нарушения, DELFI спросил у представителей ГСЛ. Заместитель директора службы Альбертас Касперавичюс сказал, что была исправлена ошибка, допущенная при инвентаризации лесов. Однако полученные DELFI документы показывают, что у специалистов, присматривающих за этой территорией, не было таких планов. Тем более, что там - настоящий лес.

Касперавичюс же заявил, что старые деревья на том месте нельзя считать лесом, это просто зеленые насаждения, поэтому и предназначение земли было исправлено на "Другое".

Касперавичюс сказал DELFI, что ГСЛ только согласовала решение об изменении назначения земли, директор ГУ Государственного института лесов Альфредас Галауне информировал, что в институт обратилась именно ГСЛ.

"В Государственный совет лесов обратилась ГСЛ и попросила исправить ошибки, допущенные при инвентаризации лесов. Институт попросили объяснить инвентаризацию леса в конкретном месте. После оценки неточностей, подготовили документы для их исправления", – сказано в письме Галауне.

На каком основании обращались в институт за исправлением ошибок, так и осталось неясно.

Представитель Вильнюсского лесничества Милена Матулявичене сказала, что лес около озера Гульбину принадлежит не лесничеству, а Национальной земельной службе (НЗС). Лесничество, по ее словам, не обращалось с просьбой об изменении назначения земли.

Представитель НЗС Аушрине Лисаускене также сказала, что ее служба не обращалась в Государственную службу лесов с просьбой об изменении назначения земли.

Представитель Вильнюсской мэрии Неринга Колкайте также сказала, что мэрия с такой просьбой не обращалась.

Специалист-геодезист, который не пожелал, чтобы его фамилия была названа, сказал, что ему непонятны решения Государственной службы лесов, поскольку, по его мнению, там настоящий лес. В Литве действует ситуация обратная указанному процессу, как лес фиксируют любые, даже небольшие зеленые насаждения, а тут речь идет о 4 га леса, который был указан на всех картах, где земля, обозначенная как "Другая" не указывается.

Государственная инспекция по планированию территорий и строительству проводит оценку законности построенной на берегу озера бани, О результатах расследования она информирует DELFI позже.

Журналисты DELFI ездили к озеру, они заметили, что в защитной зоне вдоль берега озера посажены кусты, когда они вырастут, подойти к берегу будет невозможно. По действующим законам, сажать кусты в защитной зоне нельзя. Заместитель директора Департамента охраны окружающей среды Вильнюсского региона Бригита Станкявичюте информировала, что в связи с указанным нарушением начато расследование.

Разрешения на строительство в рекреационной зоне были выданы только потому, что здесь должны были появиться дома отдыха, куда могли бы приезжать отдыхать все желающие. Однако на самом деле здесь вырос квартал роскошных домов. Он появился на месте бывшего пионерского лагеря. Квартал охраняется, охранники прогнали с территории квартала даже депутатов парламента. Однако журналистам GRYNAS.lt удалось снять квартал с высоты птичьего полета.

Бывшая директор Павильнюсского и Веркяйского парков Вида Петюконене в свое время утверждала, что в Гульбинай жилых домов не будет - только дома отдыха.