Государственная служба охраняемых территорий наметила место для переселения зубров

Решается судьба занесенных в Класную книгу Литвы зубров. Государственная служба охраняемых территорий планирует проект, в соответствии с которым предлагают часть живущих на воле зубров переселить во временные вольеры, а потом расселить их на выбранных территориях. Однако эти планы стали причиной жаркой дискуссии.

Проект не одобряют природоохранники, фермеры призывают предпринимать действия как можно скорее, а охотники видят только одну возможность в поисках компромисса. Об этом стало известно на конференции Государственной службы охраняемых территорий "Зубры в Литве: актуальные вопросы и решения".

Сейчас в природе зубры водятся в Кедайняйской, Паневежской и Радвилишкской мэриях. Популяцию искусственно расселили на территории, где ведется активная сельскохозяйственная деятельность. В таком регионе зубры зависимы от сельскохозяйственной деятельности, кроме того, наносят значительный ущерб фермерам, поедая и вытаптывая растения на полях.

В 1969-1972 гг. 10 зубров привезли в Пашиляйский зубровник из России. Первых появившихся на свет в зубровнике зубров выпустили на волю в 1973 году. В 2012 г. на воле жили 82 зубра, а в 2016 г. – 182.

Еще одна проблема - литовская популяция зубров, обитающая на воле, не может соединиться с другими популяциями. Поэтому велика вероятность инцеста. Проведенные в 2015 г. исследования показали, что генетическое разнообразие литовских зубров бедное.

"Перед тем как в Литве стали разводить зубров, предполагали, что в Литве могло бы жить около 500 этих животных, которые расселились бы по всей Литве, не задерживаться в ее центральной части, поскольку зубры - лесные жители. Даже думали, что когда зубры размножатся, на них будет разрешена ограниченная охота, но получилось иначе", – сказал специалист Государственной службы охраняемых территорий Линас Будрис.

Фермер Йонас Талмонтас рассказал, что своими глазами видел зубров в природе. Он утверждает, что большая их часть - истощенные животные, они мучаются на воле.

С ним согласен и охотник Эугениюс Тиюшас: "Большая часть этих животных на воле - мученики. Могу привести пример - одним выстрелом были убиты три зубра. Двое из них были двухлетки".

Тиюшас сказал, что с учетом сложных условий,в которых находятся зубры, и конкуренции из-за пищи, необходимо разрешить охоту на больных и старых зубров. Однако это охраняемый вид, поэтому без разрешения Министерства охраны окружающей среды такая охота невозможна.

Против этого предложения выступают природоохранники.

На самом деле зубры - часть истории Литвы и определенный объект, привлекающий внимание. Кроме того, сейчас зубры живут на очень ограниченной территории. Министерство и Государственная служба охраняемых территорий хотят сохранить их и переселить в Дзукийские леса, поскольку их урбанизация коснулась меньше всего.

Разработан даже план действий.

В первую очередь, хотят оборудовать зубровник в Варене и Дзукийском национальном парке. Затем планируют привести в порядок и обновить Пашиляйский зубровник, оборудовать ловушку для зубров в Кедайняй. Попавших в нее зубров временно перевозили бы в зубровники (для адаптации), а потом выпускали бы в Дзукийских лесах. Но у этого плана есть недостатки - поймать зубров не так-то просто.

Несмотря на это, план есть и ведется интенсивная подготовка к его осуществлению.