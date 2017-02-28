Госсовет по обороне Литвы предлагает в 2018 году выделить на оборону 2,07% ВВП

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BNS
вторник, 28 февраля 2017 г. 12:20
Госсовет по обороне (ГСО) Литвы во вторник предложил выделить на оборону 2,07% внутреннего валового продукта (ВВП).

"ГСО решил предложить в госбюджете 2018 года предусмотреть на ассигнования для Министерства обороны дополнительно 149 млн. 200 тыс. евро", - сказала журналистам после заседания главный советник президента Дали Грибаускайте по вопросам национальной безопасности Живиле Шатунене.

"По нынешним прогнозам роста экономики, это должно превысить 2% ВВП. (...) По нынешним прогнозам, это должно быть 2% и, возможно, семь сотых (2,07% ВВП - ред.)", - добавила она.

По словам Ж. Шатунене, такой оборонный бюджет предлагается с учетом "геополитической ситуации и международных обязательств страны перед НАТО".

В этом году Литвы выделила на оборону 723 млн. евро или 1,8% ВВП.

Финансирование оборонной сферы в Литве увеличивается после действий России в 2014 году на Украине и в регионе Балтийского моря.

Во время недавнего визита в Брюссель секретарь обороны США Джеймс Мэттис предупредил членов НАТО, что Вашингтон может уменьшить свои обязательства перед Альянсом, если союзники не будет выделять достаточно средств на оборону.

BNS
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