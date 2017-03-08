Госпожа судья. Как женщины управляют Литвой, Латвией и Эстонией

Доля женщин на ответственных и выборных постах в системе госуправления в странах Балтии относительно невелика, зато они доминируют в судебной системе. Об этом свидетельствует обобщенная Центральным статистическим управлением информацияи Латвии.

Ранее уже сообщалось, что Латвия - единственная страна ЕС, где более половины руководящих должностей на предприятиях занимают женщины.

В 2014 году, по данным Eurostat, в Латвии женщины занимают 53% руководящих должностей на предприятиях, в Болгарии и Польше - по 44%, в Ирландии - 43%, в Эстонии - 42%, в Литве, Венгрии и Румынии - по 41%, во Франции и Швеции - 40%.

Самая маленькая разница в оплате труда руководящих работников предприятий между мужчинами и женщинами зарегистрирована в Румынии (женщины получают на 5% меньше мужчин), Словении (12,4%), Бельгии (13,6%), Болгарии (15%), Ирландии (15,9%), на Кипре (16%), в Испании (16,2%), Швеции (16,3%), Латвии (17,6%) и Литве (18,8%).