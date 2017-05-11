Госпитализирован депутат парламента Рокас Жилинскас

Депутат, член Союза отечества-Христианских демократов Литвы Рокас Жилинскас был госпитализирован.

"Мы можем подтвердить, что спикеру известно, что депутат сейчас находится в больнице. Спикер желает ему наискорейшего выздоровления", - сказала BNS пресс-секретарь спикера Виктора Пранцкетиса Даля Венцявичене.

Она сказала, что спикер не располагает информацией о состоянии здоровья депутата и о том, в какой больнице он находится.

Информацию не предоставляют и помощники депутата, а также руководство СО-ХДЛ, утверждая, что это могут сделать только близкие Жилинскаса.

Согласно данным о посещаемости депутатами заседаний, Жилинскас не является на заседания с 20 апреля.

Бывший журналист Жилинскас работает депутатом с 2008 года.