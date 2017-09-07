Выложенная на интернет-платформе переписка Госдепартамента США с представительствами США за рубежом связана с различными событиями международной жизни периода 1920-1941 годов.
По словам посла МИД по особым поручениям Витаутаса Жалиса, оцифровка внешнеполитических документов США заметно облегчит работу исследователей во всем мире и позволит работать с архивным материалом дистанционно.
"Это большой подарок для академической общественности Литвы, клад для тех, кто интересуется международными отношениями", - говорит он.
Как сообщает МИД, эти документы впервые были обнародованы в многотомном издании 1935-1943 годов, которое сейчас уже стало большой редкостью.
Госдепартамент США обнародовал важные для Литвы исторические документы (9)
Госдепартамент США выпустил 32 вновь оцифрованных тома...
Финансовую стабильность чувствуют менее половины жителей Литвы (6)
По данным исследования, проведенного по заказу группы...
Новая инициатива призывает искать идеи для прорыва Литвы (56)
В четверг в Вильнюсе была представлена инициатива...
Подозреваемые в убийстве Страздаускайте рассказали, как все происходило (21)
Похищенная и запертая в багажнике жительница Плунге...
Вильнюс для англичан – самый дешевый город в Европе (9)
Британское издание Telegraph опубликовала список самых...
TOP новостей
Финансовую стабильность чувствуют менее половины жителей Литвы (6)
По данным исследования, проведенного по заказу группы...
Как охраняются объекты государственной важности в Литве? (9)
Компании и объекты государственной важности Литвы...
Подозреваемые в убийстве Страздаускайте рассказали, как все происходило (21)
Похищенная и запертая в багажнике жительница Плунге...
Новая инициатива призывает искать идеи для прорыва Литвы (56)
В четверг в Вильнюсе была представлена инициатива...
Петербургский политик: хорошим отношениям мешает комплекс большого брата (11)
"Петербург — как Россия, эффекты (от санкций) действуют...