Выложенная на интернет-платформе переписка Госдепартамента США с представительствами США за рубежом связана с различными событиями международной жизни периода 1920-1941 годов. По словам посла МИД по особым поручениям Витаутаса Жалиса, оцифровка внешнеполитических документов США заметно облегчит работу исследователей во всем мире и позволит работать с архивным материалом дистанционно. "Это большой подарок для академической общественности Литвы, клад для тех, кто интересуется международными отношениями", - говорит он. Как сообщает МИД, эти документы впервые были обнародованы в многотомном издании 1935-1943 годов, которое сейчас уже стало большой редкостью.

