Гору Гедиминаса откроют позже, чем планировалось

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BNS
четверг, 2 февраля 2017 г. 16:45
Ни туристы, ни жители Литвы пока не могут попасть на гору Гедиминаса, открыть ее надеются до 16 февраля (дня восстановления государства).

Эту информацию BNS подтвердил заместитель директора Литовского национального музея Эугениюс Даниэлюс. Ранее Минкульт сообщал, что гору откроют 1 февраля.

"Мы надеемся открыть 16 февраля. Сейчас проводят подготовительные строительные работы, приводят в порядок склоны у основной дороги. Сейчас закрыто, не работает и подъемник", – сказал BNS Даниэлюс.

По его словам, фуникулер вероятно уже не включат. Директор Национального музея Бируте Кулните ранее говорила, что построенный 13 лет назад фуникулёр нужно демонтировать.

Года Гедиминаса закрыта с конца декабря из-за оползней, ведутся работы по укреплению склонов и предотвращению оползней.

Министры культуры и охраны окружающей среды договорились, что гора Гедиминаса перейдет в ведение Министерства охраны окружающей среды.

Состояние горы вызвало беспокойство после того, как в феврале и октябре прошлого года произошли оползни. Национальный музей планирует начать работы весной, когда установится подходящая погода.

По данным Минкульта, на все работы по укреплению горы в прошлом году выделили 300 000 евро, в этом году планируют выделить еще больше 800 000 евро.

По словам представителей музея, оползни наблюдаются в последнее десятилетие и виной тому - вибрация от интенсивного движения на ул. Арсенало и Врублевскё, установка фуникулёра, строительство у горы, разравнивание части склонов. Все эти действия привели к тому, что на месте тоннелей, вырытых во время Второй мировой войны, появились провалы, изменилась гидрологическая ситуация.

BNS
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