Гору Гедиминаса откроют позже, чем планировалось

Эту информацию BNS подтвердил заместитель директора Литовского национального музея Эугениюс Даниэлюс. Ранее Минкульт сообщал, что гору откроют 1 февраля.
"Мы надеемся открыть 16 февраля. Сейчас проводят подготовительные строительные работы, приводят в порядок склоны у основной дороги. Сейчас закрыто, не работает и подъемник", – сказал BNS Даниэлюс.
По его словам, фуникулер вероятно уже не включат. Директор Национального музея Бируте Кулните ранее говорила, что построенный 13 лет назад фуникулёр нужно демонтировать.
Года Гедиминаса закрыта с конца декабря из-за оползней, ведутся работы по укреплению склонов и предотвращению оползней.
Министры культуры и охраны окружающей среды договорились, что гора Гедиминаса перейдет в ведение Министерства охраны окружающей среды.
Состояние горы вызвало беспокойство после того, как в феврале и октябре прошлого года произошли оползни. Национальный музей планирует начать работы весной, когда установится подходящая погода.
По данным Минкульта, на все работы по укреплению горы в прошлом году выделили 300 000 евро, в этом году планируют выделить еще больше 800 000 евро.
По словам представителей музея, оползни наблюдаются в последнее десятилетие и виной тому - вибрация от интенсивного движения на ул. Арсенало и Врублевскё, установка фуникулёра, строительство у горы, разравнивание части склонов. Все эти действия привели к тому, что на месте тоннелей, вырытых во время Второй мировой войны, появились провалы, изменилась гидрологическая ситуация.