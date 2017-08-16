Горсовет Вильнюса сделал три школы национальных меньшинств 12-летками

Решение о том, чтобы школы им. Александра Пушкина, Адама Мицкевича и Симона Конарского стали удлиненными гимназиями, еще должно утвердить Министерство образования и науки.

Статус удлиненных гимназий позволит этим школам вести процесс обучения с 1-ого по 12-ый классы, что заметно увеличит число учащихся. В данный момент в школе им .А.Пушкина обучается 740 учащихся, в школе С.Конарского — 262, в гимназии им. А. Мицкевича — 556.

Согласно проекту, школа им. А. Пушкина будет преобразована в гимназию-двенадцатилетку с гуманитарным, культурным, художественным уклоном. Польские школы Симона Конарского и Адама Мицкевича, соответственно, будут усиленно преподавать инновационное предпринимательство и экологию и технологии окружающей среды.

Решения о предоставлении статуса гимназии с 12-летним циклом обучения этим школам в горсовете Вильнюса приняты голосами фракций Движения либералов, Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) и Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, а также партии "Порядок и справедливость". Правящие консерваторы бойкотировали заседание горсовета.

Председатель ЛСДП, вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас подтвердил, что говорил с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом о возможности сделать исключение для польских школ, однако решение, по его словам, было обусловлено консультациями с представителями диаспор нацменьшинств и с родителями школьников.

Г. Палуцкас сказал, что реорганизация школ нацменьшинств позволит обеспечить их развитие, это будет удобнее для школьников.

Ящик Пандоры?

Впрочем, еще до голосования по данному вопросу высказался представитель правительства, который заявил, что решение, которое может принять горсовет, может противоречить существующему законодательству.

"Школы А.Пушкина, Симона Конарского и Фабийонишская являются основными, а существующее законодательное регулирование не предусматривает возможность менять тип школы с начальной школы на гимназию. И так как эти школы не могут стать гимназиями, они не могут предоставлять услуги среднего образования, в них не могут комплектоваться 11-е классы. Кроме того, неясно сможет ли гимназия Адама Мицкевича организовать воспитание так, как этого требует программы по технологии, по экологии и окружающей среде", - сказал он.

Однако он не смог уточнить, что имел ввиду, когда когда члены совета самоуправления потребовали от него подкрепить свое утверждение ссылками на конкретные законы.

"То, что представитель правительства как юрист не может точно сказать да или нет, возможно, его право — молчать. Давайте сделаем выводы. Не знаю, но я думаю, что совету однозначно лучше все знать перед принятием решения. Может быть, юрист самоуправления смог бы сказать, уверен ли он, что это решение, если мы его поддержим, будет законным и не будет позже последствий в суде. Это позже весь процесс в самих школах превратит в нескончаемый хаос, не забудьте, что сентябрь уже на носу. Ведь мы не булочками торгуем, на кону судьба школ и детей", - сказал на заседании член Союза свободы (либералы) Литвы Жильвинас Шилгалис.

Член коалиции Избирательной акции поляков и Русского альянса "Блок Вальдемара Томашевского" Эдита Тамошюнайте отметила, что русская и польская общины давно добивались данного решения.

"Я высказываюсь за данное решение, и на все замечания представителю правительства я уже отвечала, в частности то, что гимназия А.Мицкевича в состоянии выполнять программу по защите окружающей среды и инжинерии. Это может оценить Министерство образования и науки, к которому должен будет обратиться мэр после принятия данного решения. А в целом общины с 2012 года ожидают этого решения, оно им очень важно и они не раз за этим обращались в самоуправление", - сказала политик .

"Фракция «Списка Литвы» высказывается против данного решения, потому что накануне 1-го сентября мы открываем ящик Пандоры, не обладая достаточными аргументами. Ведь мы принимали решения по реформе образования после долгих дискуссий в комитетах, а теперь, спустя год, решили вернуться назад, играя судьбами школ и детей. Кроме того, это наше решение вступит в силу, только если только его поддержит Министерство науки и образования", - сказал Дарюс Куолис.

В прошлом году горсовет Вильнюса принял решение о закрытии вильнюсской школы с русским языком обучения "Центро", в которой до закрытия обучалось 160 школьников. Учащиеся этой школы были перенаправлены на обучение в школу "Науямясчё". В общей сложности за 25 лет в Вильнюсе не стало более 10 русских школ.