Горе Гедиминаса угрожает еще большее несчастье

Горе Гедиминаса грозит еще большая проблема, чем визуально портящий вид северный склон, на юго-восточном склоне формируются очаги, в которых при неблагоприятных погодных условиях могут формироваться оползни, может треснуть или даже рухнуть фрагмент верхнего замка, где образовались трещины шириной в сантиметр. Это несчастье пытаются предотвратить, работы планируют начать в этом году.

"Мне грустно констатировать, но видно этот символ государства отражает многие процессы в нашей стране – внешне, вроде бы все неплохо, но внутри - огромные проблемы. То, что происходит с горой - серьезно. Вы видели само здание, в котором месяц назад появились сантиметровые щели", - сказал 20 июня журналистам премьер-министр Саулюс Сквернялис после посещения горы Гедиминаса.

Премьер заверил, что правительство 26 июня примет необходимые решения в связи с работами по приведению горы в порядок.

Министр культуры Лиана Руоките-Йонссон информировала, что уже во вторник начинаются работы по приведению в порядок северо-западного склона. Стоимость работ - 2 860 000 евро.

На этом склоне также оборудуют систему наблюдения, чего не было 10 лет, чтобы следить за каждым движением горы.

Еще больше проблем с южным склоном, где, по словам министра, есть "несколько оползней, несколько очагов, они объединились, при плохой погоде или во время потепления зимой там гарантирован большой оползень и даже откол части замка и ее сползание".

"Нужно спешить с подготовкой проекта, его хотят завершить к 1 сентября, тогда объявят конкурс, подрядчик начнет устранят еще один опасный очаг", - сказала Руоките-Йонссон, заметив, что эти работы потребуют около 5 млн. евро, а все работы растянутся на лет 10.

Эксперты Польского геологического института в течение двух недель будут проводить геофизические исследования, сканировать гору и представят свои рекомендации.

"Мы обещали представить рекомендации через две недели. Это работы до осени и зимы", - сказал директор ПГИ Славомир Мазурек.

По первичной оценке, ситуация на юго-восточном склоне опаснее, чем на северо-западном, где произошел оползень.

"Вы можете увидеть щель в стене замка, представьте, что случится, но давайте подождем две недели", - сказал он.