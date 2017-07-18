Гора Гедиминаса снова открыта для посетителей

На время ливневых дождей в Вильнюсе была закрыта для посетителей гора Гедиминаса. 18 июля она снова открывается, однако пока можно будет посетить только замковую башню и часть смотровой площадки.

Вице-министр культуры Ренальдас Аугустинавичюс сказал, что снова открыть гору было решено, когда выяснилось, что сейчас нет реальной опасности, связанной с оползнями.

"Сейчас опасность снижена, за ситуацией наблюдают круглосуточно, если заметят деформацию грунта, сразу же предпринимают превентивные меры – снимают появившиеся "гребни" грунта, сохраняя их опорные качества. Сейчас опасные зоны огорожены, туда посетители попасть не могут", – сказал вице-министр.

По его словам, штаб по координированию спасательных работ принял решение закрыть главную дорогу к замку – к замковой башне можно подняться по исторической тропе со стороны Вильняле. Также нельзя посещать ту часть, где находится верхний замок на юго-восточном склоне, где сейчас ведутся работы.

За состоянием горы следят круглосуточно. Не исключено, что если снова придут дожди, гора опять будет закрыта.

Гора Гедиминаса, которая считается символом Литвы, по причине оползней на несколько месяцев была закрыта в начале этого года.

Сейчас гора находится в аварийном состоянии, поэтому объявлена чрезвычайная ситуация, правительство в начале июля выделило 3 млн. евро на срочные работы по спасению горы.

Гору Гедиминаса несколько недель исследовали польские геологи с представителями Литовской геологической службы. 26 июля они должны представить данные анализа и рекомендации по стабилизации горы.