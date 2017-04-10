Головокружительная карьера: от амбициозного пресс-секретаря в Вильнюсе до российского шпиона в США

"Студент МГИМО Михаил Калугин в своем сообщении подчеркнул, что угрозы военного конфликта между Литвой и Россией больше не существует и напомнил, что нынешняя Россия - это не СССР со своими имперскими идеями", – это цитата из журнала "Политология" за 2001 год, который издавал Вильнюсский институт международных отношений и политических наук (ИМОПН).

В октябре 2001 года скромный студент 5-го курса Калугин приезжал в Вильнюс по обмену. Перед этим в Москву ездили литовские студенты. Делегация МОПН подписала договор с Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО). Цель договора - поддержание дружественных и теплых отношений между будущими политологами и дипломатами обеих стран.

В журнале "Политология" также сказано, что тогдашний министр обороны Литвы Повилас Малакаускас сказал, что "нынешняя Россия не представляет угрозы для Литвы, и Литва надеется на дружественный диалог с Россией".

Это было иное время – Владимир Путин только год управлял Россией, еще не была загнана в угол оппозиция, власть не перешла к его клану. Насколько это было возможно, Литва и Россия поддерживали дружеские отношения. Но Калугин стал не просто дипломатом.

За дипломатом следило ФБР

Предполагают, что в Америке Калугин выполнял "агентурную" работу: прикрываясь дипломатическим статусом, он на самом деле передавал данные своему реальному начальству – Службе внешней разведки Российской Федерации (СВР). Подозрения в связи с Калугиным были и у работавших в Вашингтоне литовцев.

"Уже на первых встречах он вел себя смело, свободно, как будто занимал более высокую должность, чем формально стоящий выше его по рангу дипломат. Тогда и возникло подозрение, что он не просто глава экономического отдела посольства России в Вашингтоне", – сказал DELFI один литовский дипломат, не пожелавший раскрыть свое имя.

Калугин приехал в США в 2010 году и провел там 6 лет. За это время он успел прославиться не только как руководитель политического, а затем экономического отдела.

Он стал одним из основных героев отчета бывшего британского разведчика Кристофера Стила. Правда, Стил, представивший в январе скандальные материалы о тогдашнем кандидате на пост главы США Дональде Трампе и связях его окружения с Россией допустил ошибку в написании фамилии Калугина – называл его "Кулагиным".

"Его срочно отозвали из Вашингтона, поскольку Москва боялась, что о его активном участии в операции предвыборной президентской гонки напишут американские СМИ", – писал Стил.

Его отчет оценивается неоднозначно, однако ФБР все же занялось расследованием связей команды Трампа с российским режимом.

Именно Калугин оказался в эпицентре расследования ФБР, однако в прошлом году он уехал на родину, где его, вероятно, допросить уже не удастся. "Засветившийся" дипломат позже будет жаловаться, что американские СМИ распространяют о нем ложные данные.

"Мой отъезд был запланирован, о нем было известно полгода назад, сейчас я работаю в МИД РФ", – сказал в феврале Калугин, объясняя, почему покинул США.

За него вступилась представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала разговоры о шпионской деятельности Калугина "мусором" и "невообразимым дерьмом".

Быстро поднимался по карьерной лестнице

У литовцев подозрения в связи с Калугиным появились давно. После того, как в 2002 году он окончил МГИМО, началась его головокружительная карьера. Первое назначение – пресс-секретарь посольства в Вильнюсе.

Такое назначение неслучайно, поскольку амбициозного молодого человека пригласил тогдашний посол России в Литве Юрий Зубаков. Сам Зубаков с 1966 года работал в КГБ, а в 1991-1996 гг. был главой СВР.



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Лицемерие Калугина было замечено еще в Вильнюсе: в какое-то время он мог быть жестким, лаконичным, требовательным работником, склонным к руководству. Но мог демонстрировать дружелюбие, заботу и понимание.

К примеру, после трагедии в Беслане 1 сентября 2004 г., когда во время теракта в школе погибли 330 человек, Литва предложила помощь: специальный препарат – альбумин, для лечения ожогов и возможность реабилитации в литовских учреждениях для примерно 100 пострадавших детей. Из резерва правительства выделили 50 000 литов. Альбумин на сумму 31 100 литов отправили из Литвы в середине сентября.

"Литва проявила большое внимание к этой трагедии. Люди принесли к посольству игрушки, почтили память жертв, собирали и посылали деньги. Спасибо Литве за альбумин, который был очень нужен", – сказал тогда Калугин. Но он тут же подтвердил, что от предложенной реабилитации Россия отказалась.

Первый кризис Калугину пришлось решать в феврале 2004 года, когда Литва выслала троих сотрудников российского посольств, которых подозревали в шпионаже. Калугин все время повторял, что "комментария на эту тему не будет".

Через год разгорелся еще один скандал, когда во время празднования годовщины членства Литвы в НАТО в президентский дворец не впустили заместителя посла России.

Калугин в тот раз, жалуясь на такие действия российским агентствам, забыл упомянуть, что на мероприятие пригласили именно посла, а пришел заместитель, кроме того, об этом президентскую службу никто не информировал. В сентябре того же года в Литве разбился российский истребитель Су-27, которым управлял майор Валерий Троянов.

После того как пилота опросили литовские служащие, его поселили в гостинице, откуда ему в течение определенного времени не разрешили уезжать. Власти России стали оказывать давление.

"Хватит тянуть резину, верните пилота и остатки самолета!", – заявил через СМИ тогдашний глава МО РФ Сергей Иванов, несмотря на то, что расследование инцидента на тот момент не было прекращено.

Калугин занимался тем, чтобы создать положительный имидж Троянова – растерянного, невинного пилота, который стал жертвой обстоятельств.

В Вильнюс приехала и супруга Троянова. Когда Троянов появился перед журналистами, именно Калугин в приказном тоне запретил ему отвечать на вопросы, сказав: "Господину Троянову можно задавать вопросы только о его самочувствии".



Valerijus Trojanovas su žmona Olga © ELTA / Valdas Kopūstas

Через некоторое время произошло недоразумение с губернатором Калининградской области Георгием Боссом, который должен был появиться в ИМОПН с президентом Литвы Валдасом Адамкусом.

Калугин тогда лгал, говоря, что губернатор "внезапно заболел", несмотря на то, что на следующий день Босса вызвали в Москву, где, он "поправил" свое здоровье.

"Это только домыслы", – лаконично прокомментировал Калугин информацию о поездке Босса в Москву. Вскоре он сам вернулся в Москву, где год проработал в Минфине заместителем министра, а затем стал сотрудником МИД, отвечал за связи с ЕС.

Следующая ступень в его карьере – 2010 год. Калугин был направлен в политический отдел посольства России в США. В 2012 году - снова повышение, на этот раз он возглавил экономический отдел того же посольства.

Помогли знания литовского

Известный исследователь России Марк Галеотти подчеркнул, что от правительства США слышал, что "Калугин интересовался не только экономическими вопросами".

В числе сфер интереса была Литва. По словам дипломатов, Калугин постоянно вращался на мероприятиях, которые организовывали или на которых присутствовали представители Литвы.

За четыре года пребывания в Литве Калугин не терял времени даром, он выучил литовский и мог свободно говорить на нем.

"Он выглядел смелым, напористым, в меру агрессивным, но уверенным в себе. После нескольких встреч стало ясно, что его статус иной, нежели занимаемая должность.

Если мы что-то организовывали – его всегда можно было видеть. Но он старался не выделяться, не задавал вопросы, просто спокойно находился рядом, мог рассказать, как ему понравился Вильнюс", – сказал один из дипломатов.

Бывший посол Литвы в США Жигимантас Павилёнис также признал, что Калугин активно посещал мероприятия посольства.

"Он вместе с другими россиянами всегда следил за нами, показывая, что не оставляет без внимания ни один наш шаг, особенно на встречах, посвященных энергетической безопасности, Украине. По нашим сведениям, в посольстве России работают сто человек, которые "опекают" посольства бывших советских республик.



И если какой визит, он всегда здесь, сидит в первом ряду и все демонстративно записывает. Что он еще делал, я не знаю, но в Конгрессе мне рассказали, что российские дипломаты приходили и демонстративно предлагали членам персонала взятки "за дружбу", не говоря уже обо всяких конференциях и мероприятиях", – рассказал Павилёнис.

Сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд охарактеризовал Калугина, как "молодого, высокомерного мужчину с рыжей бородой, как у императора Александра III".

"Он вел себя не так, как трое других занимавших его должность – его экономика не слишком интересовала, создавалось впечатление, что его интересовало что-то другое", – сказал Аслунд.

По словам преподавателя ИМОПН Нериюса Малюкявичюса, такая карьера Калугина не должна удивлять, поскольку Кремль хорошо инвестировал в нее.

"Мы видим, что работают систематически, в разные периоды – начинают с молодых кадров, заботятся о карьере, воспитывают будущих лидеров. Похожее было с Вадимом Смирновым из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Смирнов пользовался академическим прикрытием, якобы исследовали политическую элиту в Литве, а выяснилось, что он работал на российскую разведку. Поэтому меня это не удивляет. Самый яркий пример - это видео ДГБ, где показывают теоретическую ситуацию, когда студент с кем-то знакомится на конференции. Вот мы видим реальные результаты", – указал Малюкявичюс.