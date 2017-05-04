Год после "капустного" скандала: как изменились цены на овощи

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ru.DELFI.lt
четверг, 4 мая 2017 г. 15:00
3,49 евро за цветную капусту. Такая цена была зафиксирована на кассовом чеке год назад и возмутила жителей Литвы. Скандал набрал обороты в фейсбуке, а публичное пространство было заполнено призывали организовать протесты против торговых сетей.
© DELFI / Karolina Pansevič

DELFI интересовался, как за год изменились цены на овощи.

Цены на цветную капусту зафиксировал сайт pricer.lt. 28 апреля проверили цены в ТЦ Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl, Aibė, Prisma и в интернет-магазине Barbora и выяснили, что в Maxima, где цветная капуста год назад стоила 3,49, сейчас стоит 1,45 евро. В Aibė, Prisma указывается цена за килограмм, а в Norfa она стоила 1,85 евро.

Подешевели и другие овощи. К примеру, килограмм литовской картошки стоит 16 центов, это почти в два раза меньше, чем год назад. Литовская морковь стоит 20 центов (в прошлом году - 45 центов). Правда цена на фасованную морковь мало изменилась, сейчас 51, а было 67 центов. Килограмм белокочанной капусты подешевел почти на 67 процентов, сейчас стоит 15 центов.

Цены на помидоры практически не изменились - литовские стоят 4,39 за кг, а в прошлом году стоили 4,99 евро, импортные подорожали на 33 процента.

Свекла в прошлом году стоила 72 центов за кг, а в этом – 59 центов.

Длинноплодные огурцы подешевели с 3,18 до 1,87 евро, а импортные подешевели больше чем на 25 процентов.

Литовский репчатый лук подешевел на 70 процентов, сейчас он стоит около 13 центов. Зато подорожал чеснок - в прошлом году он стоил 3,95 евро за кг, в этом - около 4,50 евро.

Директор Литовской ассоциации овощеводов Зофия Циронкене сказала DELFI, что в этом году овощи дешевые по трем причинам: хороший урожай, низкие цены в Польше и война между ТЦ.

Однако радоваться не стоит, поскольку пока неясно, не подорожают ли овощи.

"В этом году погода непредсказуемая, она уже сейчас нанесла немалый вред европейским фермерам", – заметила глава ассоциации.

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