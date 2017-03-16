ГНИ объявила начало декларирования доходов: что надо знать

16 марта Государственная налоговая инспекция Литвы(ГНИ) в электронной системе представила сформированные предварительные декларации доходов 1,5 млн. граждан. Декларации в этом году можно подать до 2 мая.

В прошлом году в обязательном порядке декларации должны были подать 672 000 жителей: основная часть подающих декларации жителей - это те, кто занимается индивидуальной деятельностью по справке или бизнес-удостоверению, сдает жилье в аренду, кто продал в прошлом году недвижимость. В 2016 г. жители должны заплатить 90 млн. евро подоходного налога.

Также декларации подают те жители, которые хотят воспользоваться льготным подоходным налогом (ПГН) или вернуть часть налогов. Декларируя доходы за прошлый год, жители могут вернуть часть налогах в таких случаях:

- если они не воспользовались всем необлагаемым налогами минимумом (ННМ) или дополнительным ННМ за детей (приемных детей);

- платили взносы по страхованию или пенсионные взносы;

- платили проценты по ипотечному кредиту;

- платили за первое высшее образование.

Переплаченные налоги жителям вернут до 31 июля.

В прошлом году жителям вернули 66 млн. евро.

По подсчетам ГНИ, 1,8 млн. жителей подают декларации по интернету.

Можно также подать декларацию, воспользовавшись приложением для смартфонов e.VMI, можно прислать заполненные декларации по почте или заполнить их в отделении ГНИ. ГНИ сообщает, что при помощи приложения e.VMI декларировать доходы может 1,1 млн. жителей, чьи декларации полностью заполнены.

В этом году впервые ГНИ представляет на сайте калькулятор подсчета годового необлагаемого налогами минимума (ННМ) (2012-2016 гг.).