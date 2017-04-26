ГНИ напоминает жителям заплатить налоги за аренду жилья

 (1)
ru.DELFI.lt
среда, 26 апреля 2017 г. 15:56
Вильнюсское отделение Государственной налоговой инспекции (ГНИ) напоминает, что до 2 мая жители Литвы должны подать декларации о доходах за 2016 год. Те жители, которые в прошлом году сдавали в аренду жилье, должны декларировать полученные за счет этой деятельности доходы.
Valstybinė mokesčių inspekcija
© DELFI / Kiril Čachovskij

ГНИ отмечает, что бывают случаи, когда выясняется, что жители нелегально сдают жилье, но большинство арендодателей декларирует свои доходы и платит налоги.

"Жители могут приобрести бизнес-удостоверение или заплатить подоходный налог с полученных доходов. В первом случае они платят ПН, покупая бизнес-удостоверение и до 2 мая должны декларировать полученные доходы.

Во втором случае арендодатель не только декларирует доходы, но и платит 15% ПН", - напомнила представитель ГНИ Эдита Глумбакене.

По данным ГНИ, все чаще о случаях нелегальной аренды жилья сообщают жители. Например, в первом квартале по телефону доверия ГНИ 1882 в Вильнюсе поступило уже 45 сообщений о неуплате налогов за арендуемое жилье – это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Литва - чемпионка ЕС по уровню неравенства и эмиграции (15)

Emigrantai, dirbantys narcizų laukuose D. Britanijoje
Политическое будущее ЕС после Brexit и без того туманно, что значительно осложняет социальное положение на континенте. В марте ЕК представила 5 сценариев будущего Европы и призвала страны вести переговоры и идти дальше.

Вайшвилайте предлагется назначить послом Литвы при ЮНЕСКО (3)

UNESCO
Историка искусства Ирену Вайшвилайте предлагается назначить послом Литвы при ЮНЕСКО.

В Литву прибыло ещё 14 беженцев из Сирии (7)

В Литву прибыло ещё 14 беженцев из Сирии
В Литву по Программе перемещения беженцев ЕС на этой неделе прибыло ещё 14 беженцев из Сирии, сообщает Департамент миграции страны.

"Получилась модель государства": как актеры из Литвы с режиссером из Латвии родину искали (10)

Получилась модель государства: как актеры из Литвы с режиссером из Латвии родину искали
Что для меня родина, где мой дом? Кем я себя считаю - русским, литовцем, американцем, азербайджанцем? Пойду ли я защищать родину? Как меня воспринимают в Литве? Почему ответы на эти и другие острые вопросы ищут актеры Русского драматического театра вместе с режиссером из Латвии Георгием Сурковым. И главное - нашли ли они ответ?

В рейтинге свободы СМИ Литва оказалась ступенькой ниже (40)

В рейтинге свободы СМИ Литва оказалась ступенькой ниже
Организация "Репортёры без границ" в традиционном Рейтинге свободы СМИ в странах мира поместил Литву на 36-ю позицию, на ступеньку ниже, чем прежде.
Facebook друзья
Rambler's Top100