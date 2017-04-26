ГНИ напоминает жителям заплатить налоги за аренду жилья

Вильнюсское отделение Государственной налоговой инспекции (ГНИ) напоминает, что до 2 мая жители Литвы должны подать декларации о доходах за 2016 год. Те жители, которые в прошлом году сдавали в аренду жилье, должны декларировать полученные за счет этой деятельности доходы.

ГНИ отмечает, что бывают случаи, когда выясняется, что жители нелегально сдают жилье, но большинство арендодателей декларирует свои доходы и платит налоги.

"Жители могут приобрести бизнес-удостоверение или заплатить подоходный налог с полученных доходов. В первом случае они платят ПН, покупая бизнес-удостоверение и до 2 мая должны декларировать полученные доходы.

Во втором случае арендодатель не только декларирует доходы, но и платит 15% ПН", - напомнила представитель ГНИ Эдита Глумбакене.

По данным ГНИ, все чаще о случаях нелегальной аренды жилья сообщают жители. Например, в первом квартале по телефону доверия ГНИ 1882 в Вильнюсе поступило уже 45 сообщений о неуплате налогов за арендуемое жилье – это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.