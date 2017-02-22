Глазами регионалиста: в Кремле пока не заметили, что время империй давно кончилось

В России можно получить сутки ареста за публикацию изображения вологодской скатерти девятнадцатого столетия с символом солнца, в чем российские правоохранительные органы усмотрели нацистскую символику. За это российский публицист, блогер и известный регионалист Вадим Штепа получил сутки ареста.

Перед этим его оштрафовали за сделанную в Финляндии фотографию финского танка времен Второй мировой войны с символом hakaristi, напоминающим нацистскую свастику (до сих пор используется финской армией) и фотографию визитки Дмитрия Яроша, а также иллюстрированную публикацию, в которой он сравнивал исторический флаг Карелии (российский регион - DELFI) с флагом "Правого сектора".

Вадим решил не дожидаться, пока его вновь оштрафуют или арестуют и покинул пределы России. Сейчас он живет в Эстонии, пополнив ряд россиян, уехавших из страны по причине того, что им так или иначе не по пути с нынешними положением дел в России, а свое за мнение и критику сложившейся ситуации можно оказаться под следствием. Центр "Э" не сидит в России сложа руки.

Однако все эти действия правоохранительных органов - лишь повод для преследований, говорит В.Штепа: "Реальная причина - мои публикации в СМИ".

- Чем вы занимались на родине и с какими сложностями столкнулись?

- Занимался свободной журналистикой, но столкнулся с неуклонным сокращением свободы слова. Например, тему регионализма и федерализма я изучаю уже около 20 лет, но в последние годы писать об этом в России становится рискованно, поскольку даже академические дискуссии и прогнозы могут быть подведены под уголовную статью о "призывах к нарушению территориальной целостности РФ".

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- Почему вам пришлось покинуть Карелию, насколько я знаю, очень срочно и с одним чемоданом?

- Потому что центр "Э" на протяжении месяца возбудил против меня два административных дела – одно закончилось штрафом, другое арестом на сутки. Республиканскую власть не устраивали мои критические публикации в федеральных и европейских СМИ, но обвинить их в "экстремизме" было трудно. Поэтому придрались к каким-то ироническим картинкам в соцсетях, но пообещали, что следующее дело будет уже уголовным. Я решил не дожидаться результатов их творчества.

- Чем вообще сейчас живут российские регионы?

- Скорее не живут, а выживают. Хотя это очень абстрактный вопрос – регионов более 80, и в каждом своя специфика.

- Как бы вы обрисовали общую атмосферу в России в том, что касается свободы выражения иного от государственного взгляда на текущие события? Да и атмосферу вообще в России?

- Атмосфера подавленная. Любая точка зрения, отличающаяся от официальной, считается не чем-то естественным, как в нормальных странах, но напротив – чем-то подозрительным. Россия вернулась в свою имперскую колею – с царем и холопами. Точнее, это то, что власть хотела бы сделать, но ситуация сложнее.

- Рейтинги показывают поддержку Путину, что вы можете сказать о настроениях людей, действительно ли россияне поддерживают внешнюю политику Кремля и готовы терпеть и ухудшение экономической ситуации?

- Мне рассказывали, как составляются эти рейтинги. Гражданину звонят домой, представляются социологическим агентством и спрашивают: как вы относитесь к Путину? Учитывая общую атмосферу в России, лишь очень немногие решаются ответить отрицательно, даже если совсем не являются его поклонниками.

- Есть мнение, что в регионах России ситуация со СМИ несколько иная, чем если мы говорим о центральных СМИ?

- Опять же, ты слишком обобщаешь все регионы. В Карелии, например, выходит оппозиционный интернет-журнал "Черника", а в Чечне ничего подобного представить себе невозможно. Да и в "центральных" российских СМИ ситуация разная. Кстати, мне очень нравится положение дел в США, где вообще нет такого понятия – "центральная пресса".

- Почему выбор пал на страны Балтии?

- У меня особого выбора не было. В Эстонии коллеги предложили работу в медийной сфере – я охотно согласился. Напомню, что в рейтинге Freedom House 2016 года Эстония занимает первое место по свободе СМИ среди всех посткоммунистических стран.

- Есть ли какие-то стереотипы в российском обществе о балтийских странах и столкнулся ли ты с чем-то подобным, уже приехав в Эстонию? Что ты реально увидел в странах Балтии?

- В России множество негативных стереотипов о странах Балтии. Мол, тут непрерывный нацистский марш с факелами и т.п. У российских "геополитиков" (это архаичное учение вошло в массовую моду) Балтию принято представлять как этакий несамостоятельный лимитроф между имперскими державами. Они до сих пор видят в мире только империи, а небольшие самостоятельные государства кажутся им нонсенсом.

А в реальности Эстония меня удивила высоким развитием цифровых технологий. Ее даже называют "Э-стонией". По внедрению "электронного государства" она опережает западноевропейские страны. Общение с чиновниками, регистрация предприятий, даже выборы в парламент – все происходит в интернете. Это радикально минимизирует возможности коррупции.

- Чем вы занимаетесь в Эстонии и удалось ли вам найти себя, продолжать то, что делали раньше?

- По-прежнему пишу для различных европейских изданий, сотрудничаю с эстонскими – Eesti Päevaleht и rus.DELFI.еe. Недавно с коллегами из Швеции мы запустили информационно-аналитический портал «После империи», посвященный исследованию регионализма и федерализма в России. В самой России, учитывая ее новейшие законы, карающие за "мыслепреступления", существование такого портала было бы невозможным.

- Как бы вы сформулировали главное отличие стран Балтии от России (конечно, кроме размера территории:)?

- Европа. Это проявляется во всем – от обычной повседневной вежливости между людьми до чистоты на улицах.

- Как вы смотрите на положение русскоязычного населения в Эстонии? Есть ли по вашему мнению проблемы?

- На мой взгляд, эти проблемы искусственно раздуваются российской пропагандой. Например, с 1 января 2016 года гражданство Эстонии автоматически получают все дети неграждан. Да и самих этих неграждан осталось всего около 6% населения, но многие предпочитают сохранять этот статус сами, поскольку он дает уникальную возможность безвизового въезда и в ЕС, и в РФ.

Основная проблема, на мой взгляд – чрезмерная зависимость местного русскоязычного населения от российских пропагандистских телеканалов. Но противодействовать им надо не путем запретов, а созданием привлекательной информационной альтернативы. В Эстонии в 2015 году создали русскоязычный телеканал ETV+, но он, к сожалению, пока не справляется с ролью такой альтернативы, которая показывала бы европейскую точку зрения на текущие события. На этом телеканале преобладает развлекательный контент, поэтому те зрители, которые заинтересованы в политической аналитике, продолжают смотреть российскую телепропаганду…

- Какие перспективы вы видите для России в ближайшее время?

- Если Россия не станет полноценной федерацией, все регионы которой являются суверенными демократическими республиками, она повторит судьбу СССР и окончательно распадется. Время империй давно кончилось. Просто в Кремле этого пока не заметили и все еще живут в прошлом. Но история им скоро напомнит!

- В каком случае вы планируете вернуться и планируете ли?

- Когда в России начнутся неизбежные общественные перемены и репрессивные законы будут отменены.