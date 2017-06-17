Главы страны – об отпуске

"Спикер парламента в отпуск не пойдет, если парламент не узаконит отпуск. Он не планирует никуда ехать, если не удастся это сделать", – сказала пресс-секретарь спикера Даля Венцявичене.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис намерен часть отпуска провести в Литве, а другую – за границей. Его пресс-секретарь Томас Бержинскас информировал, что премьер две недели будет отдыхать в июле, остальную часть отпуска возьмет позже.

Пресс-служба президента информировала, что как и прежде, Грибаускайте отпуск в этом году не планирует.