Главы страны – об отпуске

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BNS
суббота, 17 июня 2017 г. 16:34
Президент Литвы Даля Грибаускайте продолжает многолетнюю традицию и в отпуск уходить не собирается. Если не будет узаконен отпуск спикера, отдыхать не намерен и Викторас Пранцкетис.
© DELFI / Audrius Solominas

"Спикер парламента в отпуск не пойдет, если парламент не узаконит отпуск. Он не планирует никуда ехать, если не удастся это сделать", – сказала пресс-секретарь спикера Даля Венцявичене.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис намерен часть отпуска провести в Литве, а другую – за границей. Его пресс-секретарь Томас Бержинскас информировал, что премьер две недели будет отдыхать в июле, остальную часть отпуска возьмет позже.

Пресс-служба президента информировала, что как и прежде, Грибаускайте отпуск в этом году не планирует.

BNS
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