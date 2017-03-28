Главой Комиссии Литовского радио и телевидения переизбран Вайтекунас

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BNS
вторник, 28 марта 2017 г. 18:30
Сейм Литвы во вторник вновь назначил Эдмундаса Вайтекунаса на должность главы Комиссии Литовского радио и телевидения (КЛРТ).
Edmundas Vaitekūnas
© DELFI / Kiril Čachovskij

За его кандидатуру тайным голосованием высказались 72 парламентария, против - 18, 12 депутатов воздержались.

"Я горжусь, что наши решения, особенно в контексте национальной безопасности, были единственными принятыми в Европейском союзе", - отметил во вторник Вайтекунас, который данную комиссию возглавляет с марта 2015 г.

КЛРТ осуществляет надзор за функционирующими в Литве трансляторами, оценивает их деятельность и соответствие представляемой ими информации правовым актам Литвы, участвует в формировании аудиовизуальной политики государства.

После российской аннексии Крыма КЛРТ стала активно оценивать содержание трансляций российских каналов и приняла немало решений по ограничению их деятельности из-за подстрекательства к межнациональной вражде и войне.

BNS
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