Главные угрозы на пляже: что делать в случае опасности

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ru.DELFI.lt
четверг, 13 июля 2017 г. 16:49
Отдыхающие на пляжах могут сталкиваться с разными угрозами: утоплением, возможностью быть покусанным насекомыми, аллергией и возможностью получить солнечный удар, сказала заместитель главврача Клайпедской службы скорой помощи Нийоле Дамбраускене, сообщает LRT.lt.
Palangos paplūdimio gelbetojai
© DELFI / Erikas Skardžius

Она напомнила, что врачей на пляж можно вызвать по номеру 033.

Звонящий по этому номеру должен указать диспетчеру, какого рода помощь нужна пострадавшему, сказать, в сознании ли пострадавший. Диспетчер скажет звонившему, что предпринимать до появления бригады скорой помощи.

Также в случае несчастья важно знать, где конкретно вы находитесь, чтобы карета скорой помощи быстрее нашла необходимое место. На пляже есть столбы, на которых указаны номера, поэтому можно ориентироваться по ним. Этим летом врачей на пляж вызывали нечасто. Это объясняется неважной погодой.

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Главные угрозы на пляже: что делать в случае опасности (1)

Palangos paplūdimio gelbetojai
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