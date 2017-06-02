Главная мишень в борьбе с алкоголем была скрыта

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ru.DELFI.lt
пятница, 2 июня 2017 г. 08:31
Парламент, принявший новый закон о контроле над алкоголем, остался глух и слеп в отношении самого большого зла - так называемого крепкого пива "в пузырях" - пластиковой таре. Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал, что ограничения в этой сфере в свое время тоже появятся.
© DELFI / Domantas Pipas

Врачи, с которыми говорил журналист DELFI, указали, что такое пиво - основной алкоголь сельских жителей, единственный выход – повысить на него цены или запретить.

1 июня парламент Литвы принял закон об ограничении контроля над алкоголем. В тот же день Карбаускис заявил, что в будущем предложат ужесточить продажу алкоголя в пластиковой таре - в так называемых "пузырях" (в народе пиво в такой таре называют "сосками"). "Такой запрет появится в свое время", - ответил он на вопрос журналистов, как будут обстоять дела с запретом на такую продукцию.

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Депутатам в начале мая уже предлагалось запретить алкоголь в такой таре, но большинство политиков, включая борцов с алкоголем - "крестьян" - такой проект отклонила. "Ударная сила" антиалкогольной кампании – министр здравоохранения Аурелиюс Верига, Карбаускис и премьер-министр Саулюс Сквернялис - в этом голосовании вообще не участвовали.

В Алитусском районе 6 лет проводят программу по спасению алкоголиков. Из более чем 300 человек, 33 - не пьют больше двух лет, 20-30 не пьют год. С другими ведется сложная работа. Одна из участниц программы представитель Алитусской мэрии Даля Китавичене сказала DELFI, что эти люди "живут" пивом в пластиковой таре.

"Через нашу программу "прошли" больше 300 человек. Я лично знакома практически со всем несколько лет. Статистики у меня нет, но в программе нет ни одного, зависимого от водки. Это либо крепкое дешевое пиво, либо дешевое вино. Сельчане пьют даже не "чернила", они пьют именно пиво "в пузырях", - уверяет Китавичене, заметив, что главное здесь - не цена.

"Они мне рассказывали, что от этого крепкого пива по-другому пьянеешь, "улетаешь", да и действует оно дольше. Им больше нравится этот эффект "одурманивания", им приятно. Конечно, и стоит это недорого", - сказала она.

"Представьте, в деревне 10-15 изб. Там пьют и женщины, и мужчины. Тут появляется один, который намерен отказаться от алкоголя. И это лишь вопрос времени, когда окружающие спровоцируют его. Они приходят и приходят, просят денег, насмехаются над ним, дураком называют. Такое окружение и неспособность устоять перед соблазнами, которых немало, снова затягивает", - сказала собеседница.

На вопрос, откуда эти люди берут деньги на алкоголь, если часто у них нет работы и они не получают никаких пособий.

"У части из них есть близкие, которые терпят их до конца своей или их жизни. В деревне часто это родители или жены. Алкоголики умеют рэкетировать. Некоторые матери говорят, что дают из жалости – ведь руки у ребенка трясутся, у него галлюцинации начинаются, вот мать и жалеет. Другая часть "под мухой" работает – полдня за евро или несколько евро присматривают за скотом, рубят дрова или помогают по хозяйству", - рассказала собеседница.

Китавичене предложила оставить "высокие фразы" о комплексных мерах и начать действовать.

"В сельском магазине такие алкоголики - единственный источник жизни для продавца, поэтому не стоит надеяться, что она не продаст пьяному алкоголь. Я уверена, что это дешевое пиво надо либо сделать дороже, либо запретить. Я думаю, это помогло бы. Ведь эти люди пьют "пузырями", а не бутылками. Это постоянное прихлебывание, поддержание тонуса, с утра до вечера", - сказала она.

Рамуне Вайткене, представитель Вильнюсского наркологического центра, сказала, что люди, у которых есть проблемы с алкоголем, хотят напиться быстро и дешево и находят более дешевые варианты, чем "чернила" и "пузыри".

"У наркологического центра нет такой статистики. Но те, кто пьет дешевое вино и пиво, хотят напиться быстро и дешево, им не по карману водка или более дорогой алкоголь. Есть и еще более дешевые способы, это жидкость для полоскания рта, средства для чистки окон и т.д. Но такие пациенты обычно в центр не обращаются, они попадают в больницу с острыми отравлениями и осложнениями", - сказала Вайткене.

"Мы думаем, как это сделать - решит ли тара этот вопрос или нужно дополнительно обложить налогами напитки такой крепости. Сейчас решают этот вопрос", - сказал в четверг Карбаускис о пиве в "пузырях".

Он заметил, что "пузыри" - большая проблема, это основной алкоголь для зависимых людей. Однако лидер "крестьян" сказал, что "решение надо хорошо обдумать", поэтому Минздрав готовит соответствующие поправки, чтобы помочь жертвам алкоголя.

Месяц назад, 4 мая, на парламентском заседании без длительных обсуждений отклонили предложение лидера "Порядка и справедливости" Ремигиюса Жемайтайтиса, связанные с ограничением продаж крепкого пива. Жемайтайтис предлагал разрешить продажу такого пива в не более чем пол-литровой таре (сейчас разрешена литровая), а размер тары уменьшать в зависимости от крепости напитка.

Его инициативу поддержали всего 14 депутатов - в основном "Порядка и справедливости" и Избирательной акции поляков Литвы. "Крестьяне" голосовали против или воздержались. Также против были консерваторы и социал-демократы.

"Они не одобрили мое решение, поскольку, это был не их проект", - сказал DELFI Жемайтайтис о позиции "крестьян".

Оценивая услышанное в четверг заявление Карбаускиса, Жемайтайтис сказал: "Сидим все и смеемся, что до них только через 3 недели доходит, как до жирафа".

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