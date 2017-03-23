Главе НЗС придется заплатить впечатляющий штраф

Главе Национальной земельной службы (НЗС) придется возместить большой ущерб, нанесенный природе, во время "приведения в порядок" государственного участка земли в заповеднике. Верховный суд признал, что глава НЗС допустил нарушение.

Инспекторы Агентства Купишкского района при Департаменте охраны окружающей среды Паневежского региона выяснили, что Даниэлюс Куприс в 2015 году на территории мэрии Купишкского района, в Буожяйском геологическом заповеднике на взятом в аренду участке государственной земли без разрешения вырубил несколько десятков охраняемых деревьев.

Решение инспекторов Куприс обжаловал в суде, однако в начале текущего года Верховный суд Литвы принял окончательное решение по этому делу - деревья были вырублены незаконно, а штраф главе НЗС был назначен законно.

Заведующая Агентства Купишкского района при Департаменте охраны окружающей среды Паневежского региона Вита Станчикене сказала, что нанесенный ущерб составляет около 16 000 евро. Кроме того, Купрису придется заплатить и штраф.