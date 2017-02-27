Глава Верховного суда Литвы призвал уйти в отставку коллегу из отдела уголовных дел

Р. Норкус считает, что в такой ситуации В. Айдкукасу будет сложно выполнять свои судейские обязанности в ВСЛ.

По словам главы суда, В. Айдукас обещал определиться через несколько недель.

В. Айдкус был опрошен в минувший четверг как председатель судейской коллегии, рассматривавшей дело Партии труда.

Статус спецсвидетеля предоставляется лицу, когда его опрашивают о его действиях, но оснований для предъявления подозрений ему недостаточно. У судей есть также правовая неприкосновенность, поэтому им также не могут быть предъявлены подозрения.