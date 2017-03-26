Глава сухопутных войск Литвы: мы хотим иметь две армии

"Идея заключается в том, чтобы у нас было две армии. Одна армия в униформе, а другая - в гражданском, армия резерва. Я бы не хотел концентрироваться на количестве резерва, но цель такая", - сказал он в интервью агентству BNS.

По его словам, в целью реализации этой цели в Литовской армии и была создана третья бригада "Аукштайтия". К ней причислено 4500 солдат, 79% из них - из резерва.

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Генерал говорит, что бригада создается с целью приближения структуры армии в мирное время к структуре в случае конфликта.

Он утверждает, что это необходимо, если мы хотим сделать реакцию армии быстрее в случае потенциальной агрессии.

"Есть идея, чтобы структура армии в мирное время была как можно более схожа со структурой в военное время. Это бы ускорило время нашей реакции. Потенциальный противник в случае нападения, скорее всего, будет использовать фактор неожиданности, поэтому у армии не будет много времени для реорганизации. Поэтому самым лучшим способом будет вступить в войну с тем, что есть в мирное время. Второй момент, для мобилизации единиц нужно иметь достаточно времени для согласования, чтобы они могли воевать вместе, маневрировать и выполнять другие задачи", - считает В.Рупшис.