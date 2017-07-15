Глава PR Service опровергла заявления Карбаускиса: встречу организовали "крестьяне"

BNS
суббота, 15 июля 2017 г. 17:27
Встречу в офисе компании PR Service / Edelman Affiliate в минувший четверг организовал Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), сказала глава компании Ромуальда Стонкуте.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Karolina Pansevič

Так она опровергла заявления Рамунаса Карбаускиса о том, что встречу с его участием и участием экс-депутата Греты Килдишене, юриста Людвики Мешкаускайте и экспертов организовала сама компания.

"Партия", - сказала 14 июля в интервью Info TV Стонкуте.

Говоря об участии Килдишене на встрече, она сказала, что "мы попросили, чтобы она участвовала".

"Мы получили контакты ее адвоката и через Мешкаускайте попросили, (...) может юрист и был больше нужен, чтобы объяснил юридические вопросы с ее статусом в партии, член она или нет", - сказала Стонкуте.

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Карбаускис в пятницу сказал: "В центре города, в общественном месте, проходила встреча с представителями по связям с общественностью, по инициативе компании".

По данным источников BNS, встреча посвящалась обсуждению кампании по презентации и распространению книги Килдишене "Откровенно".

Карбаускис заверил, что во время короткой встречи обсуждалось сотрудничество с PR Service / Edelman Affiliate. По его словам, также обсуждали "распространение такой странной новости, будто я финансировал издание книги".

Политик заявил, что в четверг вечером со Стонкуте проводил "социальный эксперимент", во время которого наблюдал "рождение фейковых новостей".

BNS
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