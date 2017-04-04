Глава общины татар: мы патриоты Литвы

Большинство проживающих в Литве татар являются патриотами страны, готовыми защищать государство, заявил заместитель председателя Союза общин литовских татар Мотеюс Якубаускас.

Такое заявление он сделал спустя один день после сообщения литовской разведки о том, что Россия и зарубежные мусульмане пытаются увеличить свое влияние на литовскую общину татар.

"Что касается нас, то основная часть, насколько я знаю свои общины, (...) большинство действительно являются патриотами страны. А если есть единицы - то пусть работают ведомства", - сказал BNS М. Якубаускас.

"Если Литва позовет, то мы сможем хоть и на лошадях поехать. Если нужно будет защищать Литву - мы всегда готовы", - добавил он.

По информации Департамента госбезопасности, Россия заинтересована в том, чтобы лица, представляющие татар зарубежных стран, позитивно относились к осуществлённой Россией аннексии Крыма. Запад обвиняет Россию в том, что татары, проживающие в аннексированном Крыму, испытывают все большие репрессии.

Разведка отмечает, что сейчас развиваются инициативы по ослаблению влияния некоторых нынешних лидеров литовских татар, и созданию новых, альтернативных организаций татар.

Муфтий Центра мусульман-сунитов Ромас Якубаускас сообщил BNS, что различные попытки изменить традиции мусульман Литвы или оказать на них влияния происходят постоянно, с начала независимости.

"Секты различных направлений пытались проникнуть, такие попытки были с начала времен независимости. Однако мы мусульмане-суниты - традиционная религиозная община, которая имеет собственные традиции, длящиеся несколько сотен лет, и мы всегда были лояльными гражданами", - подчеркнул он.

Поскольку в Европе есть напряжение в связи с радикальным исламом, духовный лидер литовских мусульман сказал, что не замечал того, чтобы радикальные настроения появлялись в общине Литвы.

"Слава Богу, действительно нет, не замечено таких вещей, что действительно радует. Возможно какие-то отдельные попытки, отдельные лица и могут быть, но они не проявляют себя открыто. Конечно, такие вещи и не даются открыто", - сказал он.

Литовская разведка утверждает, что зафиксировала неудачные попытки иностранных мусульман оказать влияние на литовскую общину и изменить исламские традиции татар, проживающих в Литве. Р. Якубаускас не знает о таких случаях, о которых упоминают разведчики.

По данным переписи 2011 года, в Литве проживали более 2700 татар. Более половины из низ являются мусульманами-сунитами.

Первые татары появились в Литве как союзники Великого князя Литовского Гядиминаса в битвах против крестоносцев в 1319 году.

Вторая волна татар, потомками которых считают себя литовские татары, прибыла из Золотой Орды в 1396-1397 годах - тогда в Великом Княжестве Литовском было 40 тыс. татарских воинов, которых поселили в Лидском замке, на территории нынешней Белоруссии.

XVI - XVII веказ татары в Литву в основном прибывали из из Крымского ханства.