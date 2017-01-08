Глава МВД одобряет учет SIM-карт предварительной регистрации

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BNS
воскресенье, 8 января 2017 г. 13:50
Новый министр внутренних дел Литвы Эймутис Масюнас одобряет утвержденное предыдущим правительством предложение о регистрации SIM-карт предварительной оплаты. Таким образом стремятся бороться с телефонными мошенниками.
Lizdai dviem SIM kortelėms
© Shutterstock nuotr.

Правительство соседней Латвии недавно отказалось от такого предложения.

"По моему мнению, это позитивное предложение, если оценить все имеющиеся данные о совершаемых сейчас преступлениях, когда звонят и ложно представляются. Регистрация SIM-карт могла бы быть временной мерой. В качестве меры превенции такая инициатива была бы полезной", - сказал BNS Э.Мисюнас.

По его мнению, порядком регистрации больше всего могут быть недовольны операторы, а прав человека это бы не ограничивало.

В декабре прошлого года правительство Литвы одобрило предложение обязать операторов мобильной связи регистрировать сим-карты предварительной оплаты.

Далее поправки к закону будут обсуждаться в Сейме.

Часть действующих в Литве операторов мобильной связи говорят, что расходы, которые они понесут в связи с новым порядком, должно компенсировать государство.

BNS
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