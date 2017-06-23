Глава Минздрава: оппоненты показали, что люди и дня не могут прожить без алкоголя

После принятия закона об ужесточении контроля над алкоголем стратеги этой идеи стали думать о том, как оказать помощь зависимым от алкоголя людям. По примеру Польши в этот процесс хотят включить не только врачей, но и излечившихся от алкоголизма людей.

Минздрав также подготовит рекомендации в связи с оборудованием сети специализированных магазинов, сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига, который сам выступает за повышение акцизов и поддержку дискуссии о том, чтобы один день в неделю алкоголь вообще нельзя было приобрести и о более жестких ограничениях на крепкий алкоголь.

На международном семинаре, посвященном проблемам употребления алкоголя в Восточной и Центральной Европе министр отметил, что принятых мер недостаточно.

"Сейчас мы реорганизуем наркологические центры, пересмотрим методы лечения, которые все еще использовались, некоторые даже не знаю, как назвать – методы каменного века, например, кодирование", - сказал Верига.

В систему превенции планируют включить и семейных врачей. По словам министра, уже подготовлены методологии для оценки употребления алкоголя и проведения минимальной интервенции.

"Сейчас мы думаем, кто будет платить за то, чтобы побудить врачей пользоваться этими методологиями", - сказал Верига.

"Нам в Литве не хватает психиатров, скорее всего им не удастся решить все проблемы. Конечно, мы можем попросить помощи у психологов, но опять-таки структура этой системы не позволит психологам принять такой поток людей, поэтому нам надо думать, как вовлечь в систему других людей", - сказал Верига.

Отвечая на вопросы, он высказал свое мнения, указав, что акциз должен быть повышен для всех групп алкоголя. Он также за более жесткие ограничения в случае с более крепким алкоголем.

"У нас есть эти маленькие пластиковые емкости, можно купить с утра 100 мл очень дешево и выпить. Политики найдут способ контроля этого. У нас есть еще дешевое вино в пластиковой таре и крепкое пиво в пластиковой таре, надо это как-то отрегулировать", - сказал Верига.

На вопрос о том, что он думает о запрете продажи алкоголя на один день в неделю, он сказал, что об этом не говорили, а сейчас алкоголь не продают 1 сентября.

По его словам, дискуссии, которые сопровождают этот запрет, показывают, что "у нас есть проблемы с употреблением алкоголя", оппоненты показали, что "люди и дня не могут прожить без алкоголя".

Он напомнил, что было время, когда в воскресенье магазины вообще не работали.

"Никто не умер от нехватки алкоголя. Но знаете, политики уже сделали большой шаг, приняв те решения, которые сделаны, но может, в будущем это может стать предметом дискуссий", - сказал Верига.

Он также заверил, что Минздрав инициирует дискуссию на тему специализированных магазинов с неправительственными организациями, экспертами, представителями розничной торговли и подготовит решение.

"Мы еще не знаем, какую модель выберут, она должна быть связана с лицензиями, числом магазинов", - сказал Верига.