Глава киноцентра: ни одно учреждение в Европе не решает, какие фильмы запрещать

Как утверждает Р.Кветкаускас, в данный момент ЛКЦ обязан и имеет полномочия производить два рода действий. Первое - оценивать, имеют ли распространители, которые представляют аудиовизуальный продукт на рынок Литвы, на это право, т.е. защищены ли авторские и смежные права. Второе - ЛКЦ оценивает и контролирует то, для какой возрастной группы может быть доступна информация содержащаяся в кинофильме.

Статьи по теме: Литовские консерваторы предлагают ввести контроль над кинопродукцией

"Это так называемый возрастной индекс. Его определяет ЛКЦ. Это все, что предоставил ЛКЦ законодатель. То мы и делаем. Никакой другой оценки содержания по каким-то другим параметрам (а они должны быть установлены только законом, согласно нашей Конституции) ЛКЦ не делает", - говорит Р.Кветкаускас.

Он добавил, что теоретически можно запретить фильм к показу, если такой аудиовизуальный продукт нарушает другие законодательные акты. Иными словами, можно запретить показывать фильм, если он признан порнографическим или там много насилия:

"Это единственный аспект, на основании которого созданная ЛКЦ комиссия по индексации может отказать индексировать фильм. Дальше этот фильм распространяться не может. Эти аспекты запрещены нашим уголовным законодательством. Не законом о кино или законом об информировании общества".

"Только я хочу обратить внимание на то, что я не знаю ни одного киноучреждения в Европе, как государственного агентства, которое оценивает и выносит решения по содержанию фильма - разрешать или не разрешать его показывать. На самом деле ограничиваются (и это не всегда делают киноучреждения) именно возрастным цензом и обеспечением авторских прав", - подчеркнул Р.Кветкаускас.

Видевший вызвавшие дискуссии фильмы "Викинг" и "Холодное танго" кинообозреватель Дарюс Войтукявичюс полагает, что фильм "Викинг" не должен быть показан в литовских кинотеатрах, поскольку с самого начала его создатели уверяют, что он основан на реальных фактах.

"Были искажены исторические факты, хотя создатели фильма с самого начала говорили, что этот фильм основан на реальных фактах, что это настоящая история. Я думаю, что от показа этого фильма нужно просто отказаться из-за обмана", - предлагает обозреватель.

Фильм "Холодное танго" он оценивает по-иному. Как говорит Д.Войтукявичюс, это художественный фильм о любви. По его словам, создатели не заявляли о том, что фильм основан на действительных фактах, а пропаганды зритель даже не заметит, хотя ее элементы и присутствуют.

"Холодное танго" заявлен как художественный фильм о любви, где на фоне происходят реальные события, и пропаганда, как тут заметили уважаемые члены Сейма. Что я могу сказать? "Холодное танго", по крайней мере с моих позиций, имеет определенные элементы пропаганды, однако зрители, которые идут смотреть этот фильм, этого даже не поймут, поскольку это не настолько заметно в этом фильме", - полагает Д.Войтукявичюс.

На вопрос, не будет ли прозвучавшее в Сейме предложение строже следить за содержанием фильмов еще одной попыткой ограничения свободы слова, один из его авторов Лауринас Кащюнас утверждает - пропаганда не является свободой слова и возникает вопрос, действительно ли жители Литвы могут ее различить.

"Пропаганда не является свободой слова. Ограничение пропаганды и запрет не являются ограничением свободы слова. Представление скрытых исторических интерпретаций, хоть и в фильмах художественного плана, может оказывать влияние и на идентитет общества", - считает он.

По его словам, необходимо создать предохранители, которые бы не только ограничивали пропаганду, но и повышали информационную грамотность общества.

Тем не менее, по мнению Р.Кветкаускаса, грань между ограничением пропаганды и цензурой очень тонкая.

По его словам, нужно создать возможности для того, чтобы во всех сферах культуры в Литве создатели произведений могли предложить интерпретацию без искажения исторических фактов в произведениях высокой художественной ценности.

"Если у нас не будет своего культурного предложения, то никакие предохранители не защитят от того, что пропаганда будет создаваться специально для нас", - уверен Р.Кветкаускас.

По мнению Д.Войтукявичюса, найти баланс между запретом и свободой можно, поэтому государство должно договариваться с создателями кинофильмов. В то же время он говорит, что распространители фильмов часто смотрят на них, как на бизнес, поэтому большое внимание содержанию не уделяется.

"(...) Если в Литву приходит какой-то проект, который просто не уважает нашей истории, наших людей, то, конечно, такой фильм нам не нужен. Не нужно его показывать ни по телевизору, ни в кинотеатрах", - говорит он.

Представители распространяющей фильмы "Викинг" и "Холодное танго" компании отказались принять участие в программе, сославшись на то, что руководство в отпуске, поэтому у них нет возможности комментировать ситуацию.

