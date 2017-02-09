Глава ДГБ: вызов номер один для нацбезопасности Литвы - учения "Запад"

Основным вызовом для национальной безопасности Литвы в этом году станет планирующиеся в Республике Беларусь и России учения "Запад 2017", заявил директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.

Он предупредил о масштабе этих учений и о том, что обычно они направлены против НАТО, хотя конкретных данных о предстоящих учениях не предоставил.

"Я считаю, что основное - это учения "Запад"(...) которые пройдут, как соседней Беларуси, так и в самой России, а также на нашей границе", - заявил журналистам в четверг в сейме Д. Яунишкис, участвовавший в заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).

"У нас есть данные из публичного пространства о тех заказанных вагонах, дислокации военных, предоставляемых цифрах. Это вызывает беспокойство, масштабы и само направление, ведь этот "Запад" всегда большой вопрос. В этом году мы должны следить за тем, куда все клонится", - добавил он.

Darius Jauniškis © DELFI (T. Vinicko nuotr.)

Д. Яунишкис утверждает, что разведка должна следить за тем, носят ли учения оборонный, или наступательный характер. Директор ДГБ сказал, что эти учения вызывают беспокойство, поскольку они всегда направлены "в сторону Запада".

Сегодня он представил КНБО оценку угроз нацбезопасности. По словам Д. Яунишкиса, за год эти угрозы мало изменились.

"Ничего особенно нового в этих угроза нет, но я предлагаю подождать публичного отчета. Я не думаю, что будут сюрпризы, ситуация достаточно стабильная", - отметил глава ДГБ.

В прошлогоднем документе, подготовленном разведывательными службами страны, было указано, что главную угрозу для национальной безопасности Литвы представляют имперские амбиции России, агрессивная внешняя политика, подготовка к применению военной силы, особенно активная разведдеятельность, направленная против интересов Литвы, враждебная информационная политика, усилия по разжиганию враждебного отношения национальных общин Литвы к Литовскому государству.

По мнению должностных лиц, в ходе прежних учений "Запад" отрабатывалась оккупация южной части Литвы, а также блокировка единственного сухопутного пути НАТО в Балтийские страны. Россию также обвинили в том, что она не представила реальных цифр о военных и техники, участвовавших в этих учениях.

В последний раз учения "Запад" проводились в 2013 году. По информации Москвы и Минска, в них приняли участие около 10 тыс. военных.