Глава ДГБ назвал дислокацию американских спецсил в Литве жестким ответом на российскую агрессию

Дислокация американских спецсил в Литве - это жесткий ответ НАТО и других стран на российскую агрессию в регионе, сказал глава Департамент госбезопаности Литвы (ДГБ) Дарюс Яунишкис.

"Я считаю, что ситуация с безопасностью в регионе обострилась, это демонстрирует и Россия, истерически организуя свои учения и транслируя новости, обвиняя страны Балтии в какой-то русофобии, паранойе и др.

Думаю, это никто отрицать не будет.

А эта дислокация, видно, просто жестки ответ - НАТО и другие страны не будут мириться с российской агрессией в регионе. Это, вероятно, приветствуется", - сказал он после встречи со спикером парламента Викторасом Пранцкетисом.

О том, что в Литву за несколько последних месяцев прибыли десятки военных спецсил США, написало интернет-издание The New York Times.

В Литве, Эстонии и Латвии с 2014 года по принципу ротации находятся по 150 военных США.