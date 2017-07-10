Глава Департамента: сейчас нет возможности пересмотреть решение по Евгению Титову

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BNS
понедельник, 10 июля 2017 г. 17:20
В данный момент нет возможности пересмотреть решение по вопросу предоставления убежища российскому журналисту Евгению Титову, заявила глава литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
Y. Titov
© DELFI / Karolina Pansevič

"На данном этапе - нет, мы ждем решения суда", - заявила в понедельник Э. Гудзинскайте, отвечая в Сейме на вопрос журналистов о том, намерен ли департамент пересмотреть решение по заявлению Е. Титова.

В 2016 году Департамент отклонил просьбу о предоставлении убежища прибывшего в Литву журналиста "Новой Газеты". Е.Титов безрезультатно обжаловал это решение в Вильнюсском окружном административном суде, сейчас ожидается решение Главного административного суда Литвы.

В понедельник сложившуюся ситуацию рассматривал Подкомитет по трансатлантическим отношениям и распространению демократии Комитета по иностранным делам (КИД) Сейма.

После заседания, которое проходило в закрытом режиме, глава департамента отметила, что решение по заявлению Е.Титова, принято на основе имевшейся информации было "обоснованным и законным".

Одновременно она добавила, что отрицательное решение не запрещает журналисту повторно просить остаться в Литве.

Член КИД Эмануэлис Зингярис отметил, что предложит принять поправки, которые бы позволили оппозиционерам авторитарных режимов проще получать убежище в Литве.

"Важнейшим вопросом является то, есть ли у нас законодательные основания, как реагировать на просьбы демократов, и предоставлять статус политического убежища оппонентам авторитарного государства в Литве. После сегодняшней беседы, мне кажется, что закон нужно дополнить, и КИД этим займется, мы внесем в законы определение политического диссидента, и как его концептуально определять, то есть как человека, сбежавшего из диктаторской страны", - сказал Э. Зингярнис.

Е.Титов приехал в Литву из Краснодара в конце 2016 года. Он сказал BNS, что боялся оставаться в России после того, как столкнулся с давлением со стороны государственных структур в связи со своей деятельностью.

Департамент миграции (ДМ) отказался предоставить журналисту убежище, потому что,по мнению департамента, его страхи лишены объективного основания.

Между тем, излагая свое мнение ДМ, МИД Литвы отметил, что в случае возвращения Е. Титова в Россию, скорее всего, его безопасность окажется под угрозой.

14 июня Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу Е. Титова на решение ДМ, также сочтя, что его опасения не обоснованы.

BNS
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