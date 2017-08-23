Германия передала Литве копии Пакта Молотова-Риббентропа

Копии протокола и карты с подписями получены из Политического архива МИД Германии.

"Содержание Пакта Молотова-Риббентропа хорошо известно, но Министерство иностранных дел Германии впервые передало нам отсканированные версии секретных протоколов и карты", - указал в сообщении для печати глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Он высказал надежду, что и "другие страны последуют примеру Германии и откроют архивы для литовских историков".

Копии планируется экспонировать в будущей экспозиции "Дипломатическая служба Литвы в 1918-2018 гг., которая будет устроена в Каунасе в Университете Витаутаса Великого с 2018 г.

Согласно Пакту, советская и немецкая стороны накануне Второй мировой войны поделили страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Вскоре после его подписания началась Вторая мировая война, в ходе которой Литва была оккупирована.