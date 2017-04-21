Германия может на год одолжить Литве Акт независимости от 16-го Февраля

Обнаруженное в Дипломатическом архиве Берлина решение от 16 февраля о возрождении независимого государства Германия может на один год одолжить Литве, но не на всё время, отмечает президент Федерального архива Германии Михаэль Холлманн.

"На мой взгляд, было возможно одолжить официально, например, на один год - на 100-летнюю годовщину провозглашения независимости Литвы в 1918 году", - сказал BNS Холлманн.

"Всё же отделить оригинальный документ от его контекста и передать Литве может стать прецедентом, могущим вызвать непредусмотренные последствия для общепризнанных основных принципов работы архивов и историков - не только в Германии, но и во всём мире", - отметил главный архивариус.

Написанный от руки текст постановления 16-го Февраля на литовском и немецком языках с подписями 20 сигнаторов в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта обнаружил профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила надежду, что Германия передаст Литве этот документ в качестве дара по случаю 100-летия восстановления государства.

Акт о независимости Литвы был подписан членами Литовского совета под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года. Историки считают, что в тот день могло быть подписано несколько аналогичных документов, местонахождение которых до сих пор не известно.

По словам Холлманна, Германия понимает значение данного документа для Литвы, Федеральный архив Министерства иностранных дел Германии это доказал, без промедления передав Литве высококачественную репродукцию документа. Однако, отметил он, изъятие одного документа от других было бы ошибкой.

"Письмо в обычном порядке было внесено в Реестр Министерства иностранных дел, как это делается с любыми письмами и приложениями к ним. Сейчас в архиве хранятся целостные части дел и они не должны быть расчленены", - добавил он.