Геологи представят рекомендации по спасению горы Гедиминаса

Литовская геологическая служба представит рекомендации в связи с тем, какие решения следует принять для того, чтобы сохранить находящуюся в аварийном состоянии гору Гедиминаса в Вильнюсе.

Замдиректора ЛГС Йоланта Чижене сказала BNS, что рекомендации представят правительству, Министерствам охраны окружающей среды и культуры, а также Национальному музею, который отвечает за гору.

Выводы будут представлены после исследования, проведенного польскими геологами, во время которого установили, что гора больше пропускает воду, чем предполагалось ранее и это ускоряет формирование оползней.

Вильнюсская мэрия объявила чрезвычайную ситуацию в связи с горой Гедиминаса, это позволило правительству в начале июля выделить почти 3 млн. евро на срочные работы по приведению горы в порядок. По словам вице-министра культуры Ренальдаса Аугустинавичюса, в следующем году на систематические работы планируют выделить еще 5 млн. евро.

Гора Гедиминаса находится в аварийном состоянии, ее состоянием озаботились после сильных оползней на северо-западном склоне в октябре 2016 года, эксперты предупреждают, что есть опасность оползней и на юго-восточном склоне, где находятся остатки Верхнего замка.

Минкульт напоминает, что 25 июля на северо-западном склоне горы Гедиминаса специалисты ЗАО „Rekreacinė statyba начали работы - подняли специальный экскаватор-паук, который поможет уложить основание для грунта, уложить дренаж и габионы.

Планируется, что на этой неделе на северо-западном склоне разровняют наносной грунт. После окончания этих работ, в начале августа, начнется монтаж дренажной системы, оборудование габионов, наполненных доломитовым щебнем, восстановят поверхность земли. Работы на этом склоне планируют завершить во второй половине 2018 г.

Несколько недель назад на горе Гедиминаса осуществили план превентивных мер: специалисты Литовского национального музея вместе с военными штаба батальона им. великого князя литовского Гедиминаса выложили водонепроницаемым покрытием дворы Верхнего замка и территорию между стенами замка и оборонительной стеной. Таким же покрытием закрыли места, где проводят археологические раскопки на площадке горы.