Генкомиссар: подозреваемые - жители Кедайняйского и Мариямпольского районов

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ELTA
суббота, 11 марта 2017 г. 15:09
Генеральный комиссар полиции Литвы Линас Пярнавас пока не может сказать, представляют ли люди убившие Еву Страздаускайте преступную группировку.
Linas Pernavas
© DELFI / Rafael Achmedov

"Действовали ли они как банда, договорились ли о преступлении заранее, распределили ли между собой роли - все это выяснится в ходе расследования", - сказал в субботу Пярнавас.

По его словам, в ходе следствия выяснится, были ли и другие участники этого преступления.

Он отказался комментировать фотографии и личности подозреваемых. Глава полиции сказал, что это жители Кедайняйского и Мариямпольского районов.

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"Я могу сказать, что это жители Кедайняйского и Мариямпольского районов", - сказал Пярнавас.

Он также не комментировал фамилию одного из подозреваемых, которая совпадает с фамилией одного близкого девушке человека, новые детали и то, что же в воде ищут водолазы.

"Что касается новых деталей, поймите: весь вечер, всю ночь и все утро вели интенсивное расследование, процессуальные действия, искали улики и опрашивали людей", - сказал Пярнавас.

Глава полиции пока не может сказать, были ли и другие пострадавшие или жертвы этих подозреваемых.

"Пока таких данных у нас нет, конечно, мы сравниваем все похожие преступления, которые не были раскрыты, но на данный момент нет данных об их связи с этими лицами", - сказал Пярнавас.

26-летняя Страздаускайте пропала 5 марта вечером на пути из Плунге в Вильнюс. Девушку искали сотрудники Литовского бюро криминальной полиции. Автомобиль девушки нашли в Йонавском районе, в лесу недалеко от Жеймяй.

DELFI напоминает, что 10 марта останки девушки нашли закопанными на Даукшяйском аэродроме в Кедайняй. По данным источников, место где было закопано тело, указал один из подозреваемых. Сейчас на аэродроме работают криминалисты.

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