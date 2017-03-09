Генеральный комиссар: Страздаускайте ехала в Вильнюс, в машине были некоторые вещи

Сотрудники Литовского бюро криминальной полиции (ЛБКП), которые занимаются поиском пропавшей или похищенной Евы Страздаускайте наконец заговорили, но они предупреждают: хороших новостей нет.

Глава Департамента полиции Линас Пярнавас заверил, что проходит интенсивное расследование. Осмотрели огромные площади. Работают сотни сотрудников полиции из разных комиссариатов Литвы, немалая часть из них жертвует сном и отдыхом ради поиска девушки.

"Мы верим, что она жива, и нам удастся ее найти", - сказал Пярнавас.

Он уточнил, что по телефону с девушкой не могли связаться с 18.40 ч. 5 марта. Последним со Страздаускайте говорил ее друг.

Правда, в первичной информации указывали, что следов крови Страздаускайте не обнаружили, а 9 марта сотрудники полиции вообще решили не говорить об этом - они не комментируют вопрос, возможно, ночью просто не заметили следов крови.

Начальник Криминальной полиции Роландас Кишкис сказал, что пока нет других данных, полиция верит, что девушка жива и ищет живого человека.

"Мы еще не можем сказать, было ли преступление запланированным или спонтанным. До сих пор расследуем незаконное лишение свободы, - сказал Кишкис и опроверг предположения, будто девушка где-то спряталась по собственному желанию. - Нет данных о том, что у нее могли быть какие-то личные или психологические проблемы".

Кишкис сказал, что обнаруженный в Йонавском районе автомобиль был поврежден во время ДТП, однако заднее стекло в нем выбили сотрудники полиции, чтобы открыть багажник.

Публично была высказана и еще одна интригующая версия: девушка могла везти что-то ценное, а похищение могло быть связано с ценным грузом, который она везла. Комментарий полиции поставил акцент на этой версии.

"Да, были некоторые вещи, подробностей не будет", - сказал Кишкис.

По сведениям DELFI, девушка не могла перевозить ничего, что было напрямую связано с ее работой. Представители компании, в которой работает девушка, сказали, что ее должность не связана с перевозкой или доставкой товаров.

Вопрос возможного выкупа был отклонен. Родители девушки предложили деньги за информацию по собственному желанию.

Пярнавас заверил, что девушка ехала в Вильнюс, нигде не должна была сворачивать.

Как уже сообщалось, 5 марта, в 21.00 ч. поступило сообщение о том, что на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 ч. из Плунге в Вильнюс уехала Ева Страздаускайте (1991 г.р.), которая пропала, после того как проехала Каунас, с ней нет связи, ее телефон выключен. 6 марта, в 1.30 ч. ее автомобиль был обнаружен в Йонавском районе. Девушки в нем не было.

Приметы Страздаускайте: рост 170 см, худощавого телосложения, на девушке был серый спортивный костюм, короткая черная куртка Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел ее, просят звонить по номерам (8 37) 303 450 или 112.

Родители пропавшей девушки за ценную информацию о местонахождении их дочери обещают вознаграждение в размере 10 000 евро.