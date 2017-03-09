Генеральный комиссар: Страздаускайте ехала в Вильнюс, в машине были некоторые вещи

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ru.DELFI.lt
четверг, 9 марта 2017 г. 15:08
Сотрудники Литовского бюро криминальной полиции (ЛБКП), которые занимаются поиском пропавшей или похищенной Евы Страздаускайте наконец заговорили, но они предупреждают: хороших новостей нет.
Ievos Strazdauskaitės galimo kelionės maršruto žemėlapis

Глава Департамента полиции Линас Пярнавас заверил, что проходит интенсивное расследование. Осмотрели огромные площади. Работают сотни сотрудников полиции из разных комиссариатов Литвы, немалая часть из них жертвует сном и отдыхом ради поиска девушки.

"Мы верим, что она жива, и нам удастся ее найти", - сказал Пярнавас.

Он уточнил, что по телефону с девушкой не могли связаться с 18.40 ч. 5 марта. Последним со Страздаускайте говорил ее друг.

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Правда, в первичной информации указывали, что следов крови Страздаускайте не обнаружили, а 9 марта сотрудники полиции вообще решили не говорить об этом - они не комментируют вопрос, возможно, ночью просто не заметили следов крови.

Начальник Криминальной полиции Роландас Кишкис сказал, что пока нет других данных, полиция верит, что девушка жива и ищет живого человека.

"Мы еще не можем сказать, было ли преступление запланированным или спонтанным. До сих пор расследуем незаконное лишение свободы, - сказал Кишкис и опроверг предположения, будто девушка где-то спряталась по собственному желанию. - Нет данных о том, что у нее могли быть какие-то личные или психологические проблемы".

Кишкис сказал, что обнаруженный в Йонавском районе автомобиль был поврежден во время ДТП, однако заднее стекло в нем выбили сотрудники полиции, чтобы открыть багажник.

Публично была высказана и еще одна интригующая версия: девушка могла везти что-то ценное, а похищение могло быть связано с ценным грузом, который она везла. Комментарий полиции поставил акцент на этой версии.

"Да, были некоторые вещи, подробностей не будет", - сказал Кишкис.

По сведениям DELFI, девушка не могла перевозить ничего, что было напрямую связано с ее работой. Представители компании, в которой работает девушка, сказали, что ее должность не связана с перевозкой или доставкой товаров.

Вопрос возможного выкупа был отклонен. Родители девушки предложили деньги за информацию по собственному желанию.

Пярнавас заверил, что девушка ехала в Вильнюс, нигде не должна была сворачивать.

Как уже сообщалось, 5 марта, в 21.00 ч. поступило сообщение о том, что на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 ч. из Плунге в Вильнюс уехала Ева Страздаускайте (1991 г.р.), которая пропала, после того как проехала Каунас, с ней нет связи, ее телефон выключен. 6 марта, в 1.30 ч. ее автомобиль был обнаружен в Йонавском районе. Девушки в нем не было.

Приметы Страздаускайте: рост 170 см, худощавого телосложения, на девушке был серый спортивный костюм, короткая черная куртка Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел ее, просят звонить по номерам (8 37) 303 450 или 112.

Родители пропавшей девушки за ценную информацию о местонахождении их дочери обещают вознаграждение в размере 10 000 евро.

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