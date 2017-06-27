Генерал НАТО: в инцидентах над Балтикой откровенной враждебности нет

В связанных с российскими военными самолетами инцидентах над Балтийским морем нельзя найти откровенной враждебности в отношении НАТО, но они все же опасны, сказал глава военного комитета альянса генерал Петр Павел.

"Мы не заметили до сих пор в большинстве подобных инцидентов откровенно враждебного отношения к НАТО", — сказал чешский генерал в организованной изданием "Politico" публичной дискуссии.

По его словам, НАТО рассматривает маневры российских военных самолетов как непрофессиональные действия, которые из-за нарушения правил могут привести к инцидентам. Подобные инциденты происходят не только над Балтийским, но и над Черным морем, а также вблизи границ Сирии, отметил Павел.

"Всегда есть риск, когда две военные силы, которые не являются друзьями, оказываются слишком близко друг к другу", — отметил Павел, по словам которого, альянс занимается созданием вместе с Россией механизма, который позволил бы предупреждать и решать происходящие в подобных ситуациях инциденты.

Несущие дежурство в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на минувшей неделе взлетали для сопровождения группы из 16 российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве.

Минобороны Литвы в понедельник сообщило, что в этой группе были истребители Су-27, штурмовики СУ-24, бомбардировщики СУ-34 и пассажирские Ту-134 и Ту-154. Все военные самолеты в среду летели в сторону материковой части РФ с отключенными транспондерами.

В тот день самолеты НАТО сопровождали и летевший в Калининградскую область самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу и сопровождавших его истребителей.

Как НАТО, так и Россия на прошлой неделе сообщали о рискованных маневрах военных самолетов над Балтийским морем, когда они опасно близко приближались друг к другу.

Североатлантический альянс на прошлой неделе зафиксировал рекордную активность российских военных самолетов над Балтийским морем, когда пришлось сопровождать более 30 самолетов РФ.