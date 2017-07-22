Gallup: литовцы — самая скупая на позитивные эмоции нация в мире

Институт Gallup провёл исследование эмоционального состояния людей в 142 странах. Литовцы, по результатам опроса, оказались в группе стран, жители которых в наименьшей степени испытывают положительные эмоции.

Опрошенных просили ответить, испытывали ли они за предыдущий день пять положительных и пять отрицательных эмоций.

Пять положительных — ощущение, что ты хорошо отдохнул/отдохнула, что к тебе относятся с уважением, радость, много улыбок и смеха, а также ощущение, что ты изучаешь или делаешь что-то интересное. Пять негативных переживаний — гнев, стресс, печаль, физическая боль и тревога.

"Эквадор, Сальвадор и Либерия возглавляют список самых эмоциональных стран мира в 2016 году, в среднем почти шесть в 10 жителей в каждой из этих стран сообщили о положительных или отрицательных эмоциях в предыдущий день. Страны, граничащие с Россией, и страны бывшего Советского Союза в значительной степени доминируют в списке стран, расположившихся на другом конце спектра, где меньше, чем четыре из 10 жителей сообщили о хоть каком-нибудь из чувств", - говорится в отчете Gallup.

Литовцы по результатам опроса оказались в группе стран, жители которых в наименьшей степени испытывают положительные эмоции, вместе с Беларусью, Грузией, Азербайджаном, Украиной, Ираком, Йеменом.

В топе рейтинга — жители стран Латинской Америки. Мировые лидеры по радости — Парагвай, Коста-Рика и Панама.

Что касается отрицательных эмоций, то хуже всего себя чувствуют жители Ирака, Ирана и Южного Судана, а меньше всего поводов для расстройства у жителей Эстонии, Кыргызстана, Узбекистана, Тайваня, Казахстана, России.

Интересно, что согласно усреднённому показателю положительных или отрицательных эмоций белорусы оказались самой скупой на эмоции страной мира. А самой эмоциональной страной оказалася Эквадор.

Предыдущее аналогичное исследование Gallup проводил в 2015 году.