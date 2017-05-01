Fusedmarc в Украине встретили проблемами: выступление повисло на волоске

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ru.DELFI.lt
понедельник, 1 мая 2017 г. 16:56
В понедельник утром литовская группа Fusedmarc уехала в Киев на "Евровидение". Литовские исполнители столкнулись с первыми проблемами – пропала большая часть их вещей.
"Fusedmarc"
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Пропала как сценическая, так и официальная одежда Виктории Ивановской, так и Дениса Зуева.

В украинском аэропорту исполнителям сказали, что их вещи где-то затерялись.

"Система показывает, что гардероб из Вильнюса отбыл, а в Киев не прилетел", – сказал DELFI Денис.

На вопрос, что теперь исполнители будут делать, если костюмы не найдутся, Денис засмеялся: "Возьмем у латышей". В чемодане была не только сценическая одежда.

"Там были три платья, одежда на открытие, вся одежда Дениса и моя сценическая, эти платья очень мне дороги, – сказала Виктория. – Не вся одежда была моя, была и та, которую я одолжила".

На вопрос, что будут делать, если одежда не найдется, Виктория с улыбкой ответила: "Можно что-то сделать из больших материалов, но украшений у меня много. Буду вся блестеть". Но Виктория сказала, что не хочет и думать о том, что одежда пропала бесследно, поскольку "это принесет много проблем".

"Из Литвы сюда путь недолгий, вряд ли потерялось", – сказала Виктория.

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