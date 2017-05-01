Fusedmarc едет в Киев: мы выйдем в финал и победим

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ru.DELFI.lt
понедельник, 1 мая 2017 г. 10:59
1 мая утром группа журналистов и группа Fusedmarc отправились в Киев. И несмотря на то, что "Евровидение" официально начнется 7 мая, а первый полуфинал состоится 9 мая, первая репетиция в Киеве у литовской группы пройдет уже через несколько дней.
"Fusedmarc"
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В Вильнюсском аэропорту Виктория Ивановская сказала: "Это такое приятное, радостное волнение".

Лицо Дениса Зуева также украшала улыбка. Он демонстрировал уверенность в успехе. "Выйдем в финал и победим", – ответил он на вопрос, надеется ли выйти в финал.

Проводить своих любимцев в аэропорт приехали и некоторые поклонники в шарфиках в цветах литовского триколора. Верные поклонники Fusedmarc на официальные проводы собирались в субботу вечером.

Первая репетиция у Fusedmarc состоится 3 мая, чуть позже состоится еще одна. На большой сцене будет всего несколько репетиций.

Литовские исполнители выступят во втором полуфинале "Евровидения" - 11 мая. Если Fusedmarc выйдет в финал, то еще раз их можно будет увидеть на сцене 13 мая вечером.

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