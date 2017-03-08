"Вчера на юго-восточном склоне зафиксировали оползень размером 40 кв. м. Комиссия Минкульта должна собраться и решать, что делать дальше", – сказал в среду BNS представитель Литовского национального музея Арминас Шилейкис.

Информационное агентство BNS сообщило, что 7 марта на горе Гедиминаса был зафиксирован еще один оползень.

Команда фотографов ViršVisko сфотографировала вид на гору Гедиминаса, которую сейчас ремонтируют, сверху и с более близкого расстояния. К сожалению, картина печальная.

Министр экономики Литвы Синкявичюс вступился за женщин Министр экономики Миндаугас Синкявичюс, делегированный социал-демократами, бросил перчатку польскому европарламентарию Янушу Корвину-Миккэ, который назвал женщин не такими умными, чтобы платить им зарплату, как мужчинам.

Фотографы в ужасе: как выглядит гордость литовской столицы Команда фотографов ViršVisko сфотографировала вид на гору Гедиминаса, которую сейчас ремонтируют, сверху и с более близкого расстояния. К сожалению, картина печальная.

Госпожа судья. Как женщины управляют Литвой, Латвией и Эстонией Доля женщин на ответственных и выборных постах в системе госуправления в странах Балтии относительно невелика, зато они доминируют в судебной системе. Об этом свидетельствует обобщенная Центральным статистическим управлением информацияи Латвии.

По следам Страздаускайте: люди надеются, что она жива 8 марта в Йонавском районе – между Жеймяй и Лепяй, где был найден автомобиль пропавшей 5 марта Евы Страздаускайте, ведут поиски девушки.