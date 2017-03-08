Фотографы в ужасе: как выглядит гордость литовской столицы

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ru.DELFI.lt
среда, 8 марта 2017 г. 16:18
Команда фотографов ViršVisko сфотографировала вид на гору Гедиминаса, которую сейчас ремонтируют, сверху и с более близкого расстояния. К сожалению, картина печальная.
Gedimino kalnas. Foto / „ViršVisko“ komanda
© Foto / „ViršVisko“ komanda

"Мы хотим показать гражданам, насколько ужасно выглядит гордость нашей столицы", – сказано в письме фотографов.

Информационное агентство BNS сообщило, что 7 марта на горе Гедиминаса был зафиксирован еще один оползень.

"Вчера на юго-восточном склоне зафиксировали оползень размером 40 кв. м. Комиссия Минкульта должна собраться и решать, что делать дальше", – сказал в среду BNS представитель Литовского национального музея Арминас Шилейкис.

Gedimino kalnas. Foto / „ViršVisko“ komanda
Gedimino kalnas. Foto / „ViršVisko“ komanda
© Foto / „ViršVisko“ komanda

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