ФОТО и ВИДЕО: жители отправились в "открытое плавание" по улицам Вильнюса

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ru.DELFI.lt
четверг, 29 июня 2017 г. 16:01
В четверг утром Вильнюс оказался во власти стихии. По словам представителей городского самоуправления, это был сильнейший ливень в столице за период с 1993 года.
© Foto / DELFI skaitytoja

Однако не всех жителей города погода ввела в ступор, нашлись весельчаки, которые повытаскивали надувные лодки и даже доски для серфинга и отправились в "открытое плавание" по вильнюсским улицам.

Читательница DELFI Моника поделилась с редакцией фотографией, на которой после ливня в Антакальнисе на доске для серфинга позирует ее друг.

Социальные сети полны смешных коллажей:

Еще одно видео с вильнюсских улиц:

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