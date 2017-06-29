ФОТО и ВИДЕО: жители отправились в "открытое плавание" по улицам Вильнюса

В четверг утром Вильнюс оказался во власти стихии. По словам представителей городского самоуправления, это был сильнейший ливень в столице за период с 1993 года.

Однако не всех жителей города погода ввела в ступор, нашлись весельчаки, которые повытаскивали надувные лодки и даже доски для серфинга и отправились в "открытое плавание" по вильнюсским улицам.

Читательница DELFI Моника поделилась с редакцией фотографией, на которой после ливня в Антакальнисе на доске для серфинга позирует ее друг.

Социальные сети полны смешных коллажей:

Еще одно видео с вильнюсских улиц: