Фонд соцстраха Литвы напугал эмигрантов, а теперь успокаивает

BNS
пятница, 3 февраля 2017 г. 12:25
После того, как начался ажиотаж из-за массовых предупреждений в связи с неуплаченными взносами на обязательное страхование здоровья, руководитель Фонда социального страхования Литвы (Sodra) Миндаугас Синкявичюс говорит, что в течение месяца они будут ждать необходимых документов или уплаты взносов, и только потом начнется взыскание задолженностей.
© DELFI (M.Ažušilio nuotr.)

По словам М. Синкявичюса, фонд Sodra в конце января информировал 20 тысяч человек о том, что поскольку они не погасили накопившуюся за 11-12 месяцев задолженность по обязательному страхованию здоровья, эти долги будут взысканы.

"Пока мы не дадим оценку всем данных 20 тыс. (человек), до тех пор санкции по взысканию мы применять не будем", - сказал глава Sodra на пресс-конференции в пятницу.

По данным Фонда соцстраха, взносы на обязательное страхование здоровья не уплатили как минимум около 300 тыс. человек. Всем им направлена информация с требованием погасить задолженность или представить документы о том, что задолженность будет ликвидирована и взносы не будут начисляться. Общая сумма задолженности достигает 80 млн. евро, около 50 млн. евро составляют долгосрочные задолженности по обязательному страхованию здоровья за год или более.

"Весь февраль мы ждем этих документов о том, что они были застрахованы в других странах - членах Евросоюза, а также в Норвегии, Швейцарии", - добавил М. Синкявичюс.

По его словам, должники - граждане Литвы, которые не декларировали свой отъезд из страны, у которых нет никаких трудовых отношений, которые не учатся, не получили удостоверения о предпринимательской деятельности, и поэтому должны самостоятельно отчислять взносы на обязательное страхование здоровья.

BNS
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