Финляндия и Швеция рассмотрят возможности тренироваться в Литве с силами НАТО

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BNS
пятница, 27 января 2017 г. 13:16
Финляндия и Швеция рассмотрят возможности проводить тренировки своих военных в Литве вместе с прибывающими силами НАТО, говорит главнокомандующий Вооруженными силами (ВС).
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

"Для нас хорошая новость в том, что, желая способствовать повышению безопасности в регионе Балтийского моря, Финляндия и Швеция рассмотрят возможности тренироваться вместе с прибывающими к нам передовыми силами НАТО", - сказал после окончания встречи в Хельсинки в четверг главком ВС, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас.

Он участвовал в Хельсинки в ежегодной встрече главкомов ВС Северных и Балтийских стран. На ней главкомы и представители ВС Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции обсудили вопросы безопасности региона, совместные проекты в области военного сотрудничества, участие в военных операциях НАТО и Евросоюза и подготовку к обороне.

Блок НАТО в прошлом году принял решение дислоцировать по международному батальону в каждой из стран Балтии и в Польше с целью сдерживания России.

Численность размещаемого в Литве союзнического батальона составит около 1,2 тыс. военных. Половину этой численности составят военные Германии, которая будет осуществлять командование батальоном.

BNS
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