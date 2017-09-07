По данным исследования, оценка материальной и финансовой безопасности жителей Литвы не меняется с 2014 года. Показатели очень похожи во всех странах Балтии: в Эстонии 48% респондентов сказали, что ощущают финансовую стабильность, в Латвии – 53%.
Томас Ненартавичюс, директор Департамента страхования ERGO Insurance в Литве, отметил, что оценка жителей о материальной безопасности более оптимистична, чем три года назад, во всех странах Балтии.
«Хотя свое благополучие как финансово стабильное оценила только половина жителей стран Балтии, исследование показало, что у большинства из них есть достаточно сбережений, или они уверенно чувствуют себя на рынке труда. Такие работники пользуются спросом. В случае потери источника проживания в Литве на сбережения и без снижения уровня жизни люди могли бы прожить в среднем 7,2 месяца, в Латвии и Эстонии – 5,1 месяца», - сказал Ненартавичюс.
В Латвии и Эстонии люди чувствуют себя более стабильно и меньше боятся оказаться в ситуации, когда не смогут оплатить жилье. В Литве, напротив, этот показатель возрос – почти треть жителей сильно беспокоятся, что не смогут оплатить аренду и коммунальные услуги. По словам Ненартавичюса, это может быть связано и с тем, что трудоспособным и опытным людям старшего возраста труднее найти работу, так как в Литве работодатели хотят молодых и уже опытных работников.
По данным исследования, сбережения есть у большей части жителей всех трех стран – 86% в Литве, 82% в Латвии и 87% в Эстонии. Более чем у трети жителей этих стран есть план, как сохранить источник доходов. Только половина (50%) жителей Литвы подтвердили, что у них есть стабильное жилье по меньшей мере на два года. В Латвии таких 61%, в Эстонии – 60%.
Больше всех уверены в своей карьере эстонцы, 44% имеют четкие планы на ближайшие два года. В Литве свою карьеру спланировали 40%, в Латвии – 38% жителей.
Во время исследования жители оценили и удовлетворенность качеством жизни и способность контролировать жизнь. В баллах от 1 до 10 жители Литвы удовлетворенность качеством жизни оценили выше соседей - 6,81 балла. В Латвии и Эстонии этот показатель 6,61 балла. Литовцы выше оценили и способность контролировать жизнь – в среднем 7,65 балла. В Латвии - 6,94, в Эстонии - 7,45 балла.
В опросе принимали участие 3000 жителей стран Балтии – по 1000 в Литве, Латвии и Эстонии.
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