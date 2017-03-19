Невероятно, но финансист Вильнюсского окружного суда растратила почти 200 000 евро.

Такое решение вынес Каунасский окружной суд, рассмотрев уголовное дело уже бывшего финансиста Вильнюсского окружного суда Дангуоле Зеличёнок.

Суд признал 59-летнюю женщину виновной в халатном ведении бухгалтерии и растрате средств – осужденную приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 3 года. Приговор женщина еще может обжаловать.

Суд обязал женщину найти работу или зарегистрироваться на Бирже труда, не покидать место жительства без разрешения контролирующего ведомства.

Было также решено взыскать с Зеличёнок 193 876,22 евро в пользу Вильнюсского окружного суда.

Прокуроры, передавшие дело в суд, обвиняли Зеличёнок в халатном ведении бухгалтерии и растрате имущества.

Выяснилось, что с 26 марта 2009 по 9 марта 2010 г. с депозитного счета суда финансист сняла наличные – 740 000 литов (214 318,81 евро). Эти деньги она в кассу не внесла, а передала не менее 669 415,84 литов (193 876,22 евро) неустановленным в ходе расследования лицам.

Во всех случаях Зеличёнок не выдавала кассовые ордера и в бухгалтерские документы не внесла обоснование этих выплат.

В суде Зеличёнок работала с 1996 г., она признала свою вину только в халатном ведении бухгалтерии, факт растраты средств отрицала. Женщина утверждает, что часть средств выплатила по указанию канцлера, также сказала, что недостача могла появиться из-за средств, оставшихся на счетах обанкротившихся банков.