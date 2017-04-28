Философ Йокубайтис: ситуация в стране драматическая

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ru.DELFI.lt
пятница, 28 апреля 2017 г. 15:08
Нынешняя политика выгодна для элиты и политиков, но не предназначена для решения проблем и принятия необходимых решений, говорит профессор Вильнюсского университета LRT.lt Альвидас Йокубайтис.
Alvydas Jokubaitis`
© DELFI / Tomas Vinickas

То, что политика сконцентрирована сугубо на бытовых вопросах, согласен и философ Гинтаутас Мажейкис, однако, по их словам, ответственность должны на себя принять и СМИ, потому что самыми важными для них вопросами становятся меховые изделия политиков, а не необходимые реформы.

Профессор Университета им. Витаутаса Великого, философ Г. Мажейкис говорит, что литовская политика сосредоточена только на проблемах повседневной жизни, но не на всех.

«Это означает, что публично говорят люди, которые не могут правильно сформулировать другие вопросы. В публичное пространство редко попадают люди, которые в состоянии правильно сформулировать существующие проблемы. Вопрос о том, есть ли такие люди. Во всяком случае, мы не видим дебатов. Если понаблюдать за обсуждаемыми в Литве проблемами, может создаться впечатление, что ничего важного не происходит, происходит топтание на месте, бытовые вопросы застилают проблемы», - сказал Мажейкис.

По словам профессора, в случае несчастья, связанного, например, с детьми, все вспоминают о социальных работниках и различных органах власти, ответственных за безопасность детей, однако никто не берется решать проблему всей системы воспитания и ухода за ребенком.

«Мы не в состоянии решить проблему до конца, рассматриваем только один случай с ребенком, который, конечно, очень важен, но через несколько дней все забывается и проблема остается», - пояснил Г. Мажейкис.

Играется спектакль, называемый реформами

Профессор Вильнюсского университета А. Йокубайтис считает, что нынешняя политика выгодна для элиты и политиков.

«Люди выбирают своих представителей и не видят в них себя. Кроме того, они не знают, что ими избранные представители должны делать. Выбранные представители должны придумать, что делать, а так не они не могут придумать, то хотят потакать людям, которые их избрали. Они начинают играть спектакль под названием реформы, но на самом деле ищут скандалов. Они пересаживают исполнителей симфонического оркестра и ​​думают, что оркестр будет играть лучше - я имею в виду продление учебного года для школьников или запрет алкоголя.

У властей нет радикальной идеи, что нужно сделать в это обществе. Так что, вместо того, чтобы принимать политические решения, которые ожидаются от них, они начинают принимать решения, направленные на общественное мнение, самолюбование, но не решение проблем», - сказал Йокубайтис.

Он утверждает, что элита живет хорошо, а люди, которые создали ее своими руками, теперь должны бороться против нее, но нет ни сил, ни желания делать это. «Ситуация - драматическая», - подытожил профессор.

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Философ Йокубайтис: ситуация в стране драматическая (31)

Alvydas Jokubaitis
Нынешняя политика выгодна для элиты и политиков, но не предназначена для решения проблем и принятия необходимых решений, говорит профессор Вильнюсского университета LRT.lt Альвидас Йокубайтис.

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