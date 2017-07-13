Фильм НАТО о "лесных братьях" возмутил российских чиновников: это фашистские недобитки

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ru.DELFI.lt
четверг, 13 июля 2017 г. 12:46
На официальном твиттер-канале НАТО 11 июля был размещен трейлер фильма на английском языке о сопротивлении "лесных братьев" советскому режиму после окончания Второй мировой войны. Фильм носит название "Лесные братья" - борьба за Балтию" и вкратце рассказывает историю сопротивления советам в странах Балтии.
© Youtube

"После Второй мировой войны партизаны со всех Балтии растворились в лесах для ведения самой кровавой партизанской войны против советских оккупационных сил", - написано под трейлером.

Непосредственно сам фильм продолжительностью в восемь минут опубликован официальном канале НАТО в Youtube.

Интересно, что на этот фильм в литовских СМИ нет никакой реакции, в то время как Россия осуждает его появление на очень высоком уровне.

Так официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные записи являются "историческим извращением", направленным на подрыв итогов Нюрнбергского процесса.

"НАТО опубликовало фильм о "партизанской борьбе "Лесных братьев" с советским режимом". Эта организация, созданная на основе фашистских недобитков (...) совершили более 3 тысяч диверсий, жертвами которых стали тысячи мирных жителей. А кто стоял за "Лесными братьями" вплоть до середины 50-х? Правильно - западные спецслужбы. Об этом собраны тома документов. И НАТО об этом известно лучше, чем кому бы то ни было. Есть и рассекреченные, хотя и подредактированные материалы ЦРУ на этот счёт", - написала она в социальной сети Facebook.

"Не оставайтесь безразличными, это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера - герой, а "Лесные братья" - партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?", - призывает официальный представитель МИД России.

"Ролик НАТО про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков", - написал вице-премьер России Дмитрий Рогозин в Twitter.

Напомним, что после оккупации Литва вступила в вооруженное сопротивление советской оккупации в 1944 году, бои продолжались до 1953 года, когда организованные партизанские структуры были разгромлены. Сопротивление происходило и в других странах Балтии, однако литовские "лесные братья" боролись с советской властью дольше других.

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